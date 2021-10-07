Будь-які номерні знаки тепер легко підібрати онлайн

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 134

Перелік наявних номерних знаків оновлюється на сайті в режимі реального часу

Підібрати унікальні номери для авто стало легше, адже 5 жовтня сайті ГСЦ МВС запрацював ще один сервіс «Наявність номерних знаків»

Є два варіанти алгоритму пошуку вільного номерного знаку.

«Наявність в області » — обравши цей критерій пошуку, можна легко дізнатися про всі номерні знаки, наявні в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону, із зазначенням їх вартості та сервісних центрів МВС, де вони є на цей час. Вказавши у полі «Пошук » номер сервісного центру МВС, можна побачити усі номерні знаки, наявні саме в ньому.

— обравши цей критерій пошуку, можна легко дізнатися про всі номерні знаки, наявні в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону, із зазначенням їх вартості та сервісних центрів МВС, де вони є на цей час. Вказавши у полі «Пошук номер сервісного центру МВС, можна побачити усі номерні знаки, наявні саме в ньому. «Числова комбінація » — за допомогою цього критерію можна легко знайти омріяну комбінацію цифр номерного знаку серед усіх сервісних центрів МВС та ЦНАПів.

Перелік наявних номерних знаків оновлюється в режимі реального часу, тобто, після закріплення номерний знак не відображатиметься. У функціоналі номерні знаки не бронюються. Тому, збираючись до сервісного центру МВС, краще обирати декілька прийнятних варіантів комбінацій, наявних у ньому.

Усі деталі можна дізнатися тут, а скористатися сервісом - тут.