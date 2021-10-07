Будь-які номерні знаки тепер легко підібрати онлайн

Підібрати унікальні номери для авто стало легше, адже 5 жовтня сайті ГСЦ МВС запрацював ще один сервіс «Наявність номерних знаків»
Є два варіанти алгоритму пошуку вільного номерного знаку.
Перелік наявних номерних знаків оновлюється в режимі реального часу, тобто, після закріплення номерний знак не відображатиметься. У функціоналі номерні знаки не бронюються. Тому, збираючись до сервісного центру МВС, краще обирати декілька прийнятних варіантів комбінацій, наявних у ньому.
Усі деталі можна дізнатися тут, а скористатися сервісом - тут.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.