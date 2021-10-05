Як не захворіти, піклуючись про людину, в якої діагностували COVID-19

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 652 Коментарів: 1

Піклуючись про хворого, варто пам’ятати про особистий захист від COVID-19, нагадав головний санітарний лікар країни Ігор Кузін на своїй Facebook-сторінці.

Пан Кузін наголошує, що про контакт із хворим обов'язково треба повідомити свого сімейного лікаря, адже контактні особи теж підлягають самоізоляції. Також лікар видасть направлення на безкоштовне тестування на COVID-19.

Що можна зробити для мінімізації ризику захворіти на COVID-19: