Як не захворіти, піклуючись про людину, в якої діагностували COVID-19

Головний санітарний лікар країни дав рекомндації українцям
Піклуючись про хворого, варто пам’ятати про особистий захист від COVID-19, нагадав головний санітарний лікар країни Ігор Кузін на своїй Facebook-сторінці.
Пан Кузін наголошує, що про контакт із хворим обов'язково треба повідомити свого сімейного лікаря, адже контактні особи теж підлягають самоізоляції. Також лікар видасть направлення на безкоштовне тестування на COVID-19.
Що можна зробити для мінімізації ризику захворіти на COVID-19:
- Ізолюйте хворого в окрему кімнату та попросіть його використовувати окрему ванну кімнату, якщо така можливість є;
- Організуйте прийом їжі інфікованому в його кімнаті;
- Намагайтесь триматись від хворого на відстані як мінімум 2 метрів;
- Якщо житлові умови не дозволяють ізолювати зараженого, то варто переконатись у достатній циркуляції повітря в кімнаті. Для цього частіше провітрюйте приміщення;
- У випадку, якщо миєте посуд за хворим, то робіть це у рукавичках гарячою водою та обов’язково із миючими засобами. Після миття посуду вимийте руки з милом, а рукавички викиньте у закритий контейнер;
- Уникайте обміну особистими речами. Не діліться посудом, рушниками, постільною білизною, гаджетами чи будь-якими іншими речами;
- Просіть хворого вдома використовувати медичну маску та рукавички. Це допоможе захистити вас від інфікування. Водночас, маски можна не одягати маленьким дітям та тим, хто має проблеми із диханням або не може їх зняти без зовнішньої допомоги;
- Практикуйте щоденні профілактичні дії: часто мийте руки, не торкайтесь очей, носа та рота, дезинфікуйте поверхні та використовуйте маску;
- Уникайте гостей, особливо із груп ризику;
- Слідкуйте за власним здоров’ям. У випадку появи симптомів наберіть свого сімейного лікаря.