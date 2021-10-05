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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі плавці змагалися в осінньому турнірі з плавання Sportrend

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

 

Вітаємо кременчуцьких плавців з вдалим виступом на змаганнях

2 жовтня в Олександрії відбувся Осінній турнір з плавання Sportrend. У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів з Горішніх Плавнів, Кременчука, Білої Церкви, Сум, Херсону, Кривого Рогу, Кропивницького, Олександрії. Як повідомляє пресслужба КДЮСШ №1, участь у змаганнях взяли їх вихованці з відділення плавання, які тренуються під керівництвом тренера Анни Келембет.

Змагання відбувались в різних вікових категоріях.

До скриньки перемог внесли 4 золоті, 5 срібних та 4 бронзових медалей:

  • Єлизавета Сухенко (вікова категорія 15-17 років) виборола дві золоті нагороди на дистанціях 50 м вільним стилем, 50 м батерфляем та дві срібні нагороди на дистанціях 50 м на спині, 50 м брасом;
  • Аміна Панчак (вікова категорія 13-14 років) виборола золоту нагороду на дистанціі 100 м батерфляем, срібну на дистанціі 50 м батерфляем та бронзову нагороду на дистанціі 50 м вільним стилем;
  • Дар`я Гаврилюк (вікова категорія 13-14 років) виборола три бронзові нагороди на дистанціях 200 м комплексним плаванням, 50 м та 100 м на спині;
  • Микола Різник (вікова категорія 11-12 років) на дистанції 200 м комплексним плаванням виборов срібну нагороду;
  • Іван Погрібний - наймолодший спортсмен нашої команди (вікова категорія 8 років) виборов золоту нагороду на своїй коронній дистанціі 100 м брасом і бронзову нагороду на дистанції 50 м брасом.
  • Максим Самодрин (вікова категорія 15-17 років) набагато покращив свої особисті результати.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: КДЮСШ №1
Теги: плавання
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