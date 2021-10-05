Кременчуцькі плавці змагалися в осінньому турнірі з плавання Sportrend

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

2 жовтня в Олександрії відбувся Осінній турнір з плавання Sportrend. У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів з Горішніх Плавнів, Кременчука, Білої Церкви, Сум, Херсону, Кривого Рогу, Кропивницького, Олександрії. Як повідомляє пресслужба КДЮСШ №1, участь у змаганнях взяли їх вихованці з відділення плавання, які тренуються під керівництвом тренера Анни Келембет.

Змагання відбувались в різних вікових категоріях.

До скриньки перемог внесли 4 золоті, 5 срібних та 4 бронзових медалей: