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Кременчук, Спорт

5 спортсменів і тренерів Кременчука отримали нагороди «За заслуги перед містом»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 408

 

Вручення відбулося на сесії Кременчуцької міської ради

На сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький нагородив 5 спортсменів та тренерів. Нагороди за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток нашого міста, високі професійні якості та досягнення вручив почесні знаки «За заслуги перед містом» отримали:

Олександра Ярового – срібного призера Паралімпійських ігор 2020 року зі штовханням ядра, Майстра спорту України міжнародного класу.

 

Юрія Щипця – Заслуженого тренера України з легкої атлетики, особистого тренера срібного призера Паралімпійських ігор 2020 року зі штовхання ядра Олександра Ярового.

 

Геннадія Іваняна– Майстра спорту СРСР з велосипедного спорту, особистого тренера триразового призера Паралімпійських ігор 2020 року з велосипедного спорту Єгора Дементьєва.

 

Єлизавету Каланіну– учасницю Олімпійських ігор 2020 року, майстра спорту України міжнародного класу з дзюдо.

 

Василя Волошина – Заслуженого тренера України з дзюдо, особистого тренера учасниці Олімпійських ігор 2020 року Єлизавети Каланіної.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: сесія Кременчуцька міська рада Олександр Яровий Василь Волошин Каланіна Геннадій Іванян
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