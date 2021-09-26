109 років у Кременчуці відбувся перший футбольний матч

109 років тому у Кременчуці відбувся перший футбольний матч, про який залишилась офіційна згадка. 29 вересня 1912 року кременчуцька газета повідомила про перший офіційний футбольний матч у місті. Матч відбувся 26 вересня між командою місцевого реального училища і командою залізнично-дорожнього технічного училища. Завершився матч із рахунком 1:1 після двох «хавтаймов».

Давайте разом згадаємо, як відзначили сторіччя футболу у Кременчуці.

- 26 вересня, рівно через сто років на «Кремінь-арені» відбувся матч між збірною Льотного коледжу (один корпус якого – це колишнє реальне училище) та командою технікуму залізничного транспорту. Саме так було відсвятковане сторіччя футболу в нашому місті.

Хоча майстерності гравцям обох команд і бракувало, але бажання боротися за перемогу було хоч відбавляй. Близько 500 уболівальників з боку кожної команди палко підтримували своїх улюбленців та гнали їх уперед, на ворота суперника. Проте протягом двох таймів по 30 хвилин забити бодай один гол не вдалося жодній з команд. У підсумку бойова та «суха» нічия 0:0.

По завершенні гри команди були нагороджені тортами від фірми «Лукас» у вигляді футбольних м’ячів, а також пам’ятними кубками від міської федерації футболу, - йдеться на сайті МФК Кремінь.