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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці зареєстровано 6 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 217

 

Сьогодні, 25 вересня, у Кременчуці зареєстровано 6 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли чотири жінки віком від 31 до 84 років та двоє чоловіків 67 і 70 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання три пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, три пацієнта лікується в інфекційних шпиталях. Всього в інфекційних шпиталях лікується сорок один пацієнт. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З’ясовується коло контактних осіб.

Всього з початку епідемії зареєстровано 9715 випадків. Одужало 9254. Померло 278 людей.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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