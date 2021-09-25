У Кременчуці зареєстровано 6 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 25 вересня, у Кременчуці зареєстровано 6 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли чотири жінки віком від 31 до 84 років та двоє чоловіків 67 і 70 років.
Із вперше виявлених випадків захворювання три пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, три пацієнта лікується в інфекційних шпиталях. Всього в інфекційних шпиталях лікується сорок один пацієнт. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З’ясовується коло контактних осіб.
Всього з початку епідемії зареєстровано 9715 випадків. Одужало 9254. Померло 278 людей.