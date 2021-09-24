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Федерація лекої атлетики Полтавщини отримала нового керівника

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 374

 

Марина Якуба очолили федерацію

Федерація легкої атлетики Полтавщини отримала нового керівника. Федерацію очолила Марина Якуба. У червні відбулися вибори президента Федерації легкої атлетики Полтавської області, а у вересні відбулася юридична реєстрація. Новим керівником стала Марина Якуба.

Марина Якуба з 1992 року працює старшою тренеркою-викладачкою з легкої атлетики ДЮСШ в Лубнах, є старшою тренеркою юнацької збірної Полтавської області та суддею національної категорії.

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Автор: Альона Душенко
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