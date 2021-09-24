Федерація лекої атлетики Полтавщини отримала нового керівника

Федерація легкої атлетики Полтавщини отримала нового керівника. Федерацію очолила Марина Якуба. У червні відбулися вибори президента Федерації легкої атлетики Полтавської області, а у вересні відбулася юридична реєстрація. Новим керівником стала Марина Якуба.
Марина Якуба з 1992 року працює старшою тренеркою-викладачкою з легкої атлетики ДЮСШ в Лубнах, є старшою тренеркою юнацької збірної Полтавської області та суддею національної категорії.
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