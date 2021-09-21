Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Кременчук

В Кременчуці 53% ОСББ та 97% решти будинків готові до опалювального сезону

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 455

 

Наразі комунальники продовжують усувати пориви теплових мереж, а КАТП-1628 вже заготовило 1250 тон протиожеледної суміші

Під час засідання комісії з питань ТЕБіНС 21 вересня представники КП «Теплоенерго» повідомили, що робота з підготовки до осінньо-зимового періоду ведеться відповідно до затверджених графіків. Зокрема, житловий фонд, який обслуговується управляючими компаніями готовий до осінньо-зимового періоду на 97%, а будинки ОСББ – на 53%.

Наразі комунальники усувають пориви теплових мереж, виявлені при проведення гідравлічних випробувань. У центральній частині міста таких було виявлено 22, з них 15 ще залишаються у роботі, на Молодіжному наразі усувають 2 пориви теплових мереж.

Комунальні підприємства також готують до роботи в зимовий період снігоприбиральну техніку та  матеріали для посипання доріг та тротуарів під час ожеледиці. На сьогоднішній день КАТП-1628 вже заготовило 1250 тон протиожеледної суміші.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: опалювальний сезон
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх