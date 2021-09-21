В Кременчуці 53% ОСББ та 97% решти будинків готові до опалювального сезону

Наразі комунальники продовжують усувати пориви теплових мереж, а КАТП-1628 вже заготовило 1250 тон протиожеледної суміші
Під час засідання комісії з питань ТЕБіНС 21 вересня представники КП «Теплоенерго» повідомили, що робота з підготовки до осінньо-зимового періоду ведеться відповідно до затверджених графіків. Зокрема, житловий фонд, який обслуговується управляючими компаніями готовий до осінньо-зимового періоду на 97%, а будинки ОСББ – на 53%.
Наразі комунальники усувають пориви теплових мереж, виявлені при проведення гідравлічних випробувань. У центральній частині міста таких було виявлено 22, з них 15 ще залишаються у роботі, на Молодіжному наразі усувають 2 пориви теплових мереж.
Комунальні підприємства також готують до роботи в зимовий період снігоприбиральну техніку та матеріали для посипання доріг та тротуарів під час ожеледиці. На сьогоднішній день КАТП-1628 вже заготовило 1250 тон протиожеледної суміші.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.