Сьогодні, 15 вересня, в Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.
Захворіли 9 жінок віком від 34 до 64 років та 33-річний чоловік. Із них 9 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 1 - лікується в інфекційному шпиталі.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 39 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.
Одужало 5 пацієнтів.
Всього від початку пандемії зареєстрували 9602 випадків хвороби: одужало 9222, померло 275.
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