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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на коронавірус

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 501 Коментарів: 1

 

Одужало 5 пацієнтів

Сьогодні, 15 вересня, в Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 9 жінок віком від 34 до 64 років та 33-річний чоловік. Із них 9 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 1 - лікується в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 39 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 5 пацієнтів.

Всього від початку пандемії зареєстрували 9602 випадків хвороби: одужало 9222, померло 275.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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Коментарі: 1

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limon4ik:
Сьогодні, 21:04

Ох ці жінки, мабуть такі як на днях підсіли у тролейбусі, рот не зачинявся, одна кашляє через раз, маска на підборідді і саме що вбило, скаржиться супутниці про те як в неї болить горло і що треба зайти до аптеки grimacing


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