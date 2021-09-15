В Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на коронавірус

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 501 Коментарів: 1

Сьогодні, 15 вересня, в Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 9 жінок віком від 34 до 64 років та 33-річний чоловік. Із них 9 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 1 - лікується в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 39 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 5 пацієнтів.

Всього від початку пандемії зареєстрували 9602 випадків хвороби: одужало 9222, померло 275.