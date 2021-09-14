Обов'язкова вакцинація від COVID-19: чи будуть примушувати українців щепитися

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1 043

Уряд не може примусити до щеплення окремих осіб, але може ввести обов'язкову вакцинацію для колективів

Про примусову вакцинацію від COVID-19 наразі не йдеться, проте Уряд планує ввести обов'язкову вакцинацію для деяких колективів - зокрема, для педагогів та медиків. Про таке розповів під час прес-конференції 14 вересня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль:

- Ми не можем вводити обов'язкову вакцинацію для конкретної людини, але ми можемо ввести обов'язкову вакцинацію для колективів, наприклад, навчальних закладів. Батьки беруть в цьому питанні ініціативу в свої руки і запитують у директорів шкіл, який відсоток персоналу вакцинований.

Прем'єр-міністр наголосив, що вакцинація - це перш за все питання відповідальності перед іншими, і працівники навчальних та медичних закладів мають проявити громадську свідомість, аби не наражати на небезпеку відвідувачів.



