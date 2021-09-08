Є фото грози чи веселки? Гідрометцентр роздає призи за найкращі світлини погодних явищ

Оголосили конкурс «Погодні явища вашої області»
З нагоди святкування 100-річчя національної гідрометеорологічної служби України (19 листопада) оголошений фотоконкурс «Погодні явища вашої області». Його проводять гідрометеорологічні організації. Мета конкурсу – поділитися яскравими фото унікальних погодних явищ, які спостерігалися по території певної області.
Умови участі:
- до участі запрошуються усі бажаючі, які займаються фотосправою;
- всі конкурсні фотографії повинні бути авторськими;
- на світлинах повинні бути відображені різні погодні, оптичні, гідрологічні явища;
- роботи приймаються в електронному вигляді в форматі jpg, jpeg, png;
- фотографія може бути як у кольоровому, так і у чорно-білому виконанні (допускається обробка фото у графічних редакторах);
- фотографії можуть бути відхилені від участі в конкурсі, якщо вони не відповідають тематиці та формату конкурсу, не авторське фото.
Процедура подачі заявки:
- для участі у фотоконкурсі необхідно надіслати фото на електрону адресу гідрометеорологічної організації вашої області або у приватні повідомлення офіційної сторінки гідрометеорологічної організації в соціальній мережі фейсбук (Полтавський гідрометцентр), з поміткою «На фотоконкурс»;
- необхідно вказати прізвище автора, електрону пошту/контактний телефон, дату та місце, де була зроблена світлина.
Порядок проведення фотоконкурсу:
- початок проведення конкурсу – 7-10 вересня;
- кінцевий термін подання фотографій – 1 листопада;
- оголошення результатів конкурсу – 10 листопада.
Підсумки конкурсу і нагородження учасників:
- визначення переможців буде відбуватися за кількістю вподобань користувачів у соціальних мережах;
- переможців нагородять заохочувальними призами, присвяченими 100-річчю національної гідрометеорологічної служби України;
- безпосередньо на сторінку Українського гідрометеорологічного центру надсилайте світлини із погодними явищами Київщини.