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Є фото грози чи веселки? Гідрометцентр роздає призи за найкращі світлини погодних явищ

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 162

 

Оголосили конкурс «Погодні явища вашої області»

З нагоди святкування 100-річчя національної гідрометеорологічної служби України (19 листопада) оголошений фотоконкурс «Погодні явища вашої області». Його проводять гідрометеорологічні організації. Мета конкурсу – поділитися яскравими фото унікальних погодних явищ, які спостерігалися по території певної області.
Умови участі:

  • до участі запрошуються усі бажаючі, які займаються фотосправою;
  • всі конкурсні фотографії повинні бути авторськими;
  • на світлинах повинні бути відображені різні погодні, оптичні, гідрологічні явища;
  • роботи приймаються в електронному вигляді в форматі jpg, jpeg, png;
  • фотографія може бути як у кольоровому, так і у чорно-білому виконанні (допускається обробка фото у графічних редакторах);
  • фотографії можуть бути відхилені від участі в конкурсі, якщо вони не відповідають тематиці та формату конкурсу, не авторське фото.

Процедура подачі заявки:

  • для участі у фотоконкурсі необхідно надіслати фото на електрону адресу гідрометеорологічної організації вашої області або у приватні повідомлення офіційної сторінки гідрометеорологічної організації в соціальній мережі фейсбук (Полтавський гідрометцентр), з поміткою «На фотоконкурс»;
  • необхідно вказати прізвище автора, електрону пошту/контактний телефон, дату та місце, де була зроблена світлина.

Порядок проведення фотоконкурсу:

  • початок проведення конкурсу – 7-10 вересня;
  • кінцевий термін подання фотографій – 1 листопада;
  • оголошення результатів конкурсу – 10 листопада.

Підсумки конкурсу і нагородження учасників:

  • визначення переможців буде відбуватися за кількістю вподобань користувачів у соціальних мережах;
  • переможців нагородять заохочувальними призами, присвяченими 100-річчю національної гідрометеорологічної служби України;
  • безпосередньо на сторінку Українського гідрометеорологічного центру надсилайте світлини із погодними явищами Київщини.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс погода Гидрометцентр
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