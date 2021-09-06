Де в Кременчуці відключатимуть світло 7 вересня: адреси

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«Полтаваобленерго» попереджає мешканців Кременчука про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться 7 вересня. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на повітряних електромережах та трансформаторних підстанціях міста.



З 5.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Богдана Хмельницького;

вул. Недогарська;

вул. Тракторна;

вул. 8 Березня;

вул. Нова;

вул. Шевченка;

вул. Приреченська;

пров. Марії Раскової;

пров. Недогарський;

пров. Богдана Хмельницького.

З 6.00 до 18.00 електроенергію відключать за адресами:

просп. Лесі Українки, 2, 17/11, 19, 21, 23, 25, 27;

вул. Тараса Бульби, 9.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

вул. Ярмаркова;

вул. Кронштадська;

вул. Деповська;

вул. Військова;

вул. Ново-Іванівська;

вул. Басейна;

вул. Миколи Кучми;

вул. Силікатна;

пров. Героїв Бресту, 61, 61а, 63, 69, 71, 75, 77;

пров. Новоіванівський;

пров. Столярний;

пров. Тихий;

пров. Силікатний;

пров. Редутний.

З 12.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто мешкає за адресами: