Де в Кременчуці відключатимуть світло 7 вересня: адреси

Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає мешканців Кременчука про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться 7 вересня. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на повітряних електромережах та трансформаторних підстанціях міста.
З 5.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Недогарська;
- вул. Тракторна;
- вул. 8 Березня;
- вул. Нова;
- вул. Шевченка;
- вул. Приреченська;
- пров. Марії Раскової;
- пров. Недогарський;
- пров. Богдана Хмельницького.
З 6.00 до 18.00 електроенергію відключать за адресами:
- просп. Лесі Українки, 2, 17/11, 19, 21, 23, 25, 27;
- вул. Тараса Бульби, 9.
З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:
- вул. Ярмаркова;
- вул. Кронштадська;
- вул. Деповська;
- вул. Військова;
- вул. Ново-Іванівська;
- вул. Басейна;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Силікатна;
- пров. Героїв Бресту, 61, 61а, 63, 69, 71, 75, 77;
- пров. Новоіванівський;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Силікатний;
- пров. Редутний.
З 12.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто мешкає за адресами:
- вул. Перемоги, 4-20;
- вул. Першотравнева, 17/2, 19, 21;
- вул. Академіка Маслова, 3, 3а, 4, 6, 8.