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Де в Кременчуці відключатимуть світло 7 вересня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 123

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає мешканців Кременчука про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться 7 вересня. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на повітряних електромережах та трансформаторних підстанціях міста.

З 5.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Недогарська;
  • вул. Тракторна;
  • вул. 8 Березня;
  • вул. Нова;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Приреченська;
  • пров. Марії Раскової;
  • пров. Недогарський;
  • пров. Богдана Хмельницького.

З 6.00 до 18.00 електроенергію відключать за адресами:

  • просп. Лесі Українки, 2, 17/11, 19, 21, 23, 25, 27;
  • вул. Тараса Бульби, 9.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Кронштадська;
  • вул. Деповська;
  • вул. Військова;
  • вул. Ново-Іванівська;
  • вул. Басейна;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Силікатна;
  • пров. Героїв Бресту, 61, 61а, 63, 69, 71, 75, 77;
  • пров. Новоіванівський;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Силікатний;
  • пров. Редутний.

З 12.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто мешкає за адресами:

  • вул. Перемоги, 4-20;
  • вул. Першотравнева, 17/2, 19, 21;
  • вул. Академіка Маслова, 3, 3а, 4, 6, 8.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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