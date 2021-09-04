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Кременчук, Надзвичайні новини

«Лежачих поліцейських» у Кременчуці покривають світловідбивною фарбою

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 485

 

Після висихання фарби засіб примусового зниження швидкості має блискучу поверхню

У Кременчуці кілька років поспіль дорожниками застосовується технологія покриття «лежачого поліцейського» фарбою зі світловідбивними кульками. Після висихання фарби засіб примусового зниження швидкості має блискучу поверхню. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Це дає змогу водію транспортного засобу, навіть у вечірні на нічні часи, своєчасно відреагувати та знизити швидкість автівки, позитивно впливає на безпеку дорожнього руху.  

Засоби з блискучою поверхнею розташовують в аварійно небезпечних місцях, на тих дорогах, біля яких розташовані заклади та установи, де навчаються діти тощо.

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Автор: Альона Душенко
Теги: лежачий полицейский дорога
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