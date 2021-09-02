30 причин любити Україну: школярі гімназії №16 зробили «синьо-жовту» «30»

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1 вересня учні та викладачі кременчуцької гімназії №16 провели урок «Україна починається з тебе», який присвячений 30-й річниці з Дня народження нашої Батьківщини. Як повідомив директор Олексій Довбня, урок провели по-новому. 5-8 класи взяли участь у квесті: побували в різних творчих осередках, які підготували вчителі та дев’ятикласники закладу.

Кожен осередок був наповнений креативними, цікавими та творчими завданнями. Діти танцювали, складали пазли, розфарбовували, гралися, перевтілювалися в артистів. І, найголовніше, назвали 30 причин, чому варто любити Україну.

Після проходження квесту, у фіналі школярі влаштували флешмоб й вишукувалися у символічну «30», яка символізує 30 років відродження незалежності України.