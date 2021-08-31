Что будет с локдауном, коронавирусом и мостом: предсказание таролога для Кременчуга

Вчора, 17:02 Переглядів: 77

Кременчужанка Татьяна Смольник уже более 30 лет занимается тарологией и целительством. В этом году она стала номинантом в категории «целитель года» по версии журнала Millenium Club и вошла в ТОП-100 успешных женщин Украины. Мы встретились в кременчужанкой, чтобы больше разузнать о профессии таролога. А заодно воспользовались возможностью сделать расклад на картах для нашего города: что Таро вещает на ближайший год Кременчугу?





На нашу встречу Татьяна пришла со своими рабочими инструментами - несколькими колодами карт. Не прошло и десяти минут, как Татьяна сделала расклад и уже готова рассказать, что будущий год принесет Кременчугу:

- Главная карта говорит о том, что наш город окружён особой аурой. У нас доброжелательные люди, готовые работать на благо города. Но нам не хватает детских праздников, мест для детского досуга: стоит создать больше детских центров и игровых площадок, - Татьяна указывает на выпавшие карты. - А здесь нас ждет важное событие. Я думаю, что оно касается нового моста: дело сдвинется с места, начнется строительство.

Из хороших новостей - в новом году город ждет много свадеб. Но вот в финансовом плане год не сулит Кременчугу особых перспектив. А руководству нашего города выпала карта...глупца.

- Карта говорит о том, что иногда наши политики будут допускать ошибки, прежде всего финансовые. А ещё в команде руководства в течение года появятся новые люди. В целом, год будет непростым, городу придется выживать в финансовом плане.

- А что нас ждет с коронавирусом? И будет ли опять локдаун?

- Локдауны ещё будут: первый стоит ожидать уже осенью. Но он не будет длительным. А вот заболеваемость на коронавирус пойдёт на спад только летом 2022 года. Хотя в начале следующего года в мире уже изобретут препарат, который будет сводить коронавирус «на нет», у нас ситуация полностью выровняется только летом 2022 года.

- А что будет с ценами, отоплением и курсом доллара?



- Цены будут расти, особенно на недвижимость: уже до конца года они подскочат на 20-30%. Если в планах покупка квартиры, этим стоит заняться прямо сейчас. Повысятся цены на продукты питания первой необходимости. Но плата за отопление останется практически на уровне прошлого года. Курс доллара будет колебаться: он сильно не изменится.

- Мы только что отметили 30-ю годовщину Независимости Украины. Что ждет страну дальше, какой прогноз?

- Украина - страна, где все события происходят медленно, с задержкой. Сейчас мир пойдет вперёд, но мы будем немного отставать. Это связано не только с экономикой, но и общей энергетикой страны, менталитетом.

«Тарологом может стать каждый»

- Расскажите о системе Таро…

- Тарология – это чистая наука, определенная система. Мы не гадаем, а делаем расклад. Карты Таро позволяют делать анализ и показывают возможные варианты развития событий. Я всегда говорю, что я таролог, а не гадалка. Системе Таро может обучиться каждый: она не требует особых способностей, как целительство. Главное - желание и потребность помогать людям. Уметь их выслушивать, проникаться проблемами, быть хорошим психологом. Тарологом может стать каждый.

- Сколько времени ушло на обучение работе с картами Таро?

- Я занимаюсь Таро более 30 лет, но до сих пор учусь. Таролог будет плохим специалистом, если он перестанет учиться и «наденет корону на голову». Я разработала собственные авторские методики: обучаю работе с картами Таро. Первый месяц мы знакомимся с самой системой, а затем прорабатываем вопросы, которые возникают у человека в процессе обучения. Через 2 месяца уже можно практиковать.

«Любая болезнь - это программа»

- Как вы пришли к картам Таро?

- Сперва в моей жизни появилось целительство. Я - медик по образованию, врач-педиатр. Когда-то давно у меня возникла проблема по здоровью, которую удалось разрешить при помощи нетрадиционной медицины. Человек, который мне помог, подсказал, что у меня есть дар. Я решила попробовать свои силы. Так пришла к целительству. А затем поняла, что Таро мне необходимо для глубокого понимания ситуации. Я чувствовала, что мне недостаточно информации о моих пациентах. Необходимо сделать диагностику, чтобы разобраться, откуда началась болезнь, какие события повлияли на её появление. Поэтому я начала изучать систему Таро, чтобы иметь полную картину.

- Для целительства нужен талант?

- Нужны мощные энергетические силы, ресурс, который человек вкладывает в исцеление. Когда мы лечим другого человека, то отдаем частичку себя. Важно уметь восстанавливать свои ресурсы и работать с энергетическим полем человека.

- Помните свой первый опыт целительства?

- Конечно. У моей мамы началась зубная боль. Зуб не могли вылечить доктора. А мне удалось решить проблему. Потом у кого-то заболела спина, у кого-то голова... Раньше я снимала боль и лечила руками, сейчас использую инструменты: свечи, руны, применяю травяную магию, четыре стихии: Земля Вода, Огонь, Воздух. На самом деле, любой человек может исцелить себя сам. Но его к этому нужно подтолкнуть. Любая болезнь — это программа, которую можно убрать. Очистить ментальное поле, избавиться от негативных эмоций, страхов. Очистить казуальное поле, которое хранит в себе информацию о прошлом, астральное поле - поле высоких материй. После энергетической очистки болезнь сама начнет уходить.

«Cреди моих клиентов - муж Пугачевой»

- Кто, в основном, обращается к тарологу? С какими проблемами люди идут за советом?

- Женщин - 70%, мужчин - 30%. Возраст моих клиентов от 16 до 80 лет: счастливым хочется быть всегда. Во всех странах мира проблемы у людей одинаковы. Всех волнует личная жизнь, здоровье, профессиональная сфера. Часто интересуются бытовыми вопросами: имущество, отпуск, судебные вопросы. Все хотят знать свое будущее. Конечно, на задаваемые вопросы влияет менталитет и уровень жизни. Житель США уверен в своем будущем и спрашивает, куда ему лучше поехать в отпуск. Наш человек будет говорить о более насущных проблемах.

- Из каких стран ваши клиенты? Кто обращается?

- У меня есть клиенты практически по всему миру. Много клиентов из России. Я могу сказать, что они доброжелательно настроены по отношению к Украине, совершенно не испытывают к нам негатива. Также у меня есть клиенты из других стран СНГ, США, Польши, Бельгии, Италии, Германии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии. В основном, русскоязычные. Среди моих клиентов много известных людей. Я не буду называть фамилий, но один из моих клиентов муж Аллы Пугачёвой. Прекрасный человек, мы давно сотрудничаем. Есть наши украинские звезды, юмористы, в том числе, приближенные к президенту. Много довольно влиятельных клиентов.

- Как проводите приемы, когда клиент за границей?

- Онлайн-формат ничем не хуже личного приема: мы контактируем при помощи видеосвязи в любое удобное для клиента время. К тому же карантин внес свои коррективы, и этот формат становится все более популярным. Сейчас я веду как личные приемы, так и приемы онлайн.

«Онлайн-расклад на сайтах - это игрушка»

- В сети много сайтов, предлагающих расклады таро онлайн. Можно ли гадать самостоятельно?

- Онлайн-расклады – это игрушка, программа для развлечения. Они ничего не предсказывают. Только когда таролог берёт в руки «живые» карты, он видит, что на самом деле выпадает человеку. Таролог работает с энергетикой, даже если он общается с клиентом онлайн, на расстоянии, или делает расклад по фотографии. Я считываю информационное поле: оно подобно фотографии, где запечатлены события, хранящиеся в казуальной памяти. Расклад подтверждает или корректирует мои догадки.

- Как понять, что ты попал к профессионалу? Много ли их у нас в городе?

- На весь Кременчуг не более трех человек, которые действительно работают профессионально. Чаще люди сталкиваются с попыткой наживы. Среди мастеров бывают хорошие психологи, которые умеют расположить человека. Они не владеют информацией, но говорят общие фразы, в которых каждый находит себя. Если судить по клиентам, которые приходили ко мне от других мастеров, то мало хорошо сделанной работы. Например, девушке нагадали через 10 месяцев мужа, а его нет. Начинаем разбираться, а оказывается, проблема совсем не в магии: мама девушки не принимает ни одного ее жениха. Но самое ужасное, когда во время приема в человеке запускают негативную программу. Мой принцип, как у врача, – не навредить! А человеку, например, наговорили, что у него порча. Я смотрю энергополе, а там ничего такого нет. Но разубедить человека бывает сложно. Иногда проще верить, что в проблемах виновата порча, а не он сам. Если негативная энергоустановка действительно существует, она снимается достаточно легко.

- Порча действительно существует?

- Да. Это установка на неудачу, закрытие дорог. Но несведущий в магии человек не в состоянии навести порчу на своего недруга. Должно быть магическое воздействие, определенный ключ. У нас не так много темных мастеров, которые на это способны. Но, к сожалению, довольно много людей, которые не желают ближнему добра. У меня даже был случай, когда родная мать из-за квартиры навела порчу на свою дочь.

- Как понять, что на тебя навели порчу?

- Это нарушение психологического состояния, постоянная тревога. Человек не может совладать с собой. Нарушается денежный канал: деньги уходят быстро, а приходят медленно. Один из главных признаков - внезапная болезнь, часто случаются сердечно-сосудистые заболевания. Или возникают нестандартные ситуации, такие как резкие отёки. Ещё один признак - человек никуда не успевает. Все дороги просто закрываются: опоздал на встречу, сорвалась сделка, везде помехи. Тогда стоит пойти к мастеру и провериться.

- Что вы посоветуете тем, кто планирует обратиться за советом к тарологу?

- Когда человек приходит к тарологу, он должен четко озвучить проблемы, которые хочет разрешить. Таро - это система четких вопросов и четких ответов. Это помощник, который подскажет, в каком направлении двигаться дальше. Ставьте на приеме четкий вопрос и получите такой же четкий ответ. Если речь идет об исцелении, то важно в него верить. Вера в успех увеличивает шансы на выздоровление на 50%. Главное верить и всё получится. У меня дома висит лозунг: «У вас всё получится со мной». И я могу под этими словами подписаться.