«Хочеться, щоб звернули, б@ь, щоб таких арбітрів не було»: «Кремінь» на останніх секундах переміг «Гірник-Спорт»

Сьогодні, 07:39 Переглядів: 690

У пятницю, 27 серпня, у Горішніх Плавнях відбулося полтавське дербі - зійшлися два аутсайдери "Гірник-Спорт" з Горішніх Плавнів та кременчуцький "Кремінь". На останніх секундах матчу арбітр у суперечливому моменті призначив пенальті, в реультаті якого кременчужани здобули очки.

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – Кремінь (Кременчук) 0:1

Гол: Віталій Бойко (90+5, пенальті)

Попередження: Вадим Яворський (28), Артем Сьомка (78) – Денис Бєлоусов (21)

Гірник-Спорт: Кліщук, Сафіханов, Кравчук, Цвіренко, Шинкаренко, Романов (Сьомка, 54), Паламар, Мильченко, Яворський (Кожевніков, 84), Твердохліб (Альвес Да Коста, 67), Понєдєльнік. Запасні: Клімов, Черниш, Посєвкін, Федоров, Чуєв, Ямполь, Кулаковський, Жмурко. Головний тренер: Ігор Жабченко

Кремінь: Мирний, Сидоренко Вл., Головко, Курелєх (Сулейман, 25), Бєлоусов, Кошман (Навроцький, 51 (Тугай, 80), Орел, Панчишин Орест, Галоян (Бичков, 75), Галата (Молько, 87), Бойко. Запасні: Старченко, Пилипенко, Товкач, Авер'янов, Сидоренко Д. Головний тренер: Ігор Столовицький

"Кремінь" створив першу нагоду: Денис Галата пробивав після скидки партнера, але вражаюче неточно.

"Гірник-Спорт" відповів моментом із сумнівного штрафного, якого заробив Вадим Яворський. Класно у верхній лівий кут закрутив Руслан Паламар. Та «рятунком» відзначився голкіпер "Гірник-Спорту" Віталій Мирний. За мить центрбек і капітан Юрій Кравчук вдарив здалеку – і знову Мирний.

"Камінцям" довелося в середині першого тайму провести заміну. Матч через травму не зміг продовжити капітан центзах Валерій Курелєх. Залишається сподіватись, що він відновиться до наступної гри. До кінця тайму команди обмінялись приблизно однаковими моментами, які запороли Денис Галата й Андрій Понєдєльнік.

У другій половині зустрічі після чудового навісу від Паламаря не зміг акцентовано замкнути головою той же правий вінгер Понєдєльнік. Господарі втратили ще дві хороші нагоди, Кремінь підстрахував кіпер Мирний. "Кремінь" же відповів гострим навісом у ворота, перерваним Юрієм Кравчуком.

А на останній доданій хвилині настала розв’язка. Віталій Бойко красиво розвернувся й прокинув м’яча на хід у штрафний майданчик, а там впав. Поруч був бразилець Клебер і рефері чомусь вирішив, що був фол (а, іноземці менше кіпішують, точно). Дуже сумнівно! До м’яча підійшов той же Бойко і пробив у протилежний від кіпера Кліщука кут – 0:1.

Коуч Ігор Жабченко не стерпів свавілля і пішов на поле розмовляти з арбітром Сташуком, той тут же захистився червоною карткою для тренера горішньоплавнянців, а ще жовтою - для його помічника.

Головний тренер "Гірник-Спорту" Ігор Жабченко в ефірі ТК Футбол розкритикував суддю матчу Ігоря Сташука, який працював на матчі його команди в Першій лізі з "Кременем" (0:1). Відзначимо, що "Гірник-Спорт" програв після реалізованого пенальті на 5-й компенсованій до основного часу хвилині. Потім суддя видалив Жабченка за його поведінку.

- По суддівству - я не прихильник обговорень арбітрів, але ця людина просто... Як він може судити Першу лігу? Кваліфікації нуль цілих, нуль десятих (0,0%). Тому хочеться, б@@@ь, щоб звернули увагу, б@@@ь, щоб таких арбітрів не було у нас. Як можна? Ну чесно, це вже, б@@@ь, межа якась, вже просто дістало все, - сказав Жабченко.

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