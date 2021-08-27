Про повторну вакцинацію поки що не йдеться: немає інструкцій МОЗ

Під час засідання виконкому 26 серпня кременчужани запитали у Віталія Малецького, чи є якийсь алгоритм дій для тих, хто вакцинувався у першій хвилі. Адже згідно деяких досліджень, максимальний рівень антитіл до COVID-19 після вакцинації двома дозами препарату AstraZeneca зберігається протягом 2-3 місяців - отже теоретично ревакцинація може знадобитися через пів року.
Пан Малецький запевнив, що як тільки з'являться установчі документи від МОЗ, кременчужан повідомлять про можливість та умови ревакцинації.