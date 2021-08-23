«Проявили характер та забили хороші голи»: «Кременчук» зробив камбек

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20 серпня відбувся контрольний матч між хокейними командами «Краматорськ» та «Кременчук». Як повідомляє пресслужба кременчуцького клубу, відкрили рахунок у грі кременчужани, закинувши шайбу на першій хвилині матчу - з передачі Коробова відзначився Дубінін. «Краматорськ» заворушився і почав створювати моменти для реалізації, але підопічні Олександра Савицький діяли чіткіше, що призводило лише до небезпечних моментів біля воріт господарів. У другій половині періоду, граючи в форматі 4 на 4, кременчужани подвоїли рахунок - потужним кидком Толстушко шайба відскочила від штанги і потрапила в ворота. Але господарі не віддали кермо влади та закинули гол в роздягальню «Кременчук» у виконанні Столяренко.

У другому періоді обидві команди не хотіли поступатися, але все-таки більше свої володіння довелося відстоювати Кучеру. «Краматорськ» активно грав в зоні суперника у другій частині періоду, але «містяни» мали чимало нагод для взяття воріт суперника. Порівняння рахунку хотіли і вболівальники, з трибун лунало наполегливе «Шайбу!». Команда господарів виконала прохання, швидко розігравши шайбу на вкидання - Андрій Жвачкін точним кидком прошив ворота Горєлова. На перерву команди пішли за рахунком 2:2.

У заключній двадцятихвилинці суперники намагалися вийти вперед, але шайба не йшла у ворота. До останніх хвилин заключної третини команди не могли визначити лідера, але на останній хвилині Басков з передачі Созонова прошив Кучера. Господарі змінили воротаря на шостого польового гравця, але «містяни» вистояли та святкували перемогу з рахунком 3:2.

Після матчу команди пробили буліти, де кременчужани теж були сильніші 4:3.

«Краматорськ» - «Кременчук» 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Краматорськ: Воротар: Кучер 1. Захисники: Афонасьєв 4 , Таран 8, Кудін 21, Мальцев 25 , Ваулін 26, Декало 29, Морев 45 , Сірченко 78, Панков 91. Нападники: Гриценко 14 , Говорушко 17, Семенов 19, Геворкян 23, Кобильник 34, Жвачкин 47, Каліничев 55, Столяренко 69, Градович 27, Середницький 77, Целегородцев 87, Ковальов 94

Кременчук: Воротар: Горєлов 35. Захисники: Григорян 7, Богачонок 81, Хришпенць 22, Яковлев 72, Грицьких 13, Толстушко 4 , Горлушко 48, Алексюк 96. Нападники: Коробов 76, Дубінін 15, Денискін 71, Савицький 55, Нікулін 90, Басков 19 , Станко 37, Созонов 73, Савченко 8, Гриценко 23, Сібілевич 92, Варава 9.

Шайби: 0:1 - Дубінін (Коробов), 0:2 - Толстушко, 1:2 – Столяренко (більш.), 2:2 – Жвачкин (більш.), 2:3 - Басков (Созонов – більш.).

21 серпня «Краматорськ» та «Кременчук» зіграли другий товариський поєдинок в рамках підготовки до нового сезону. Нагадаємо, що в першій зустрічі перемога з рахунком 3:2 дісталася кременчужанам.

«Містяни» розпочали гру без трьох нападників – Савицький, Варава, Сімінович, які відправилися після першої зустрічі на збір молодіжної збірної України, а у воротах Горєлова змінив Гордюшин.

Перший період команди почали відносно спокійно, все ще придивляючись один до одного. Однак, це не завадило підопічним Олександра Савицького відзначитися першими другий матч поспіль - Денискін проштовхнув шайбу точно між щитків Кучера. Господарі майданчика теж не пасли задніх і ще до кінця періоду організували гол - в більшості в воротах Гордюшина відзначився Ковальов.

У другій двадцятихвилинці суперники трохи зменшили темп гри, що позначилося і на небезпечних моментах, і на закинутих шайбах. І навіть коли у команд були шанси збільшувати рахунок на табло, відмінно відпрацьовували голкіпери.

Більш успішно третю двадцятихвилинку почав «Краматорськ» - Морев реалізував чисельну перевагу своєї команди. Однак, за 4 хвилини до кінця основного часу Басков зрівняв цифри на табло, а потім Денискін знову вивів свою команду вперед.

На останніх хвилинах матчу головний тренер господарів Олег Тимченко замінив голкіпера на шостого польового гравця, але забити краматорчани так і не вдалося. А ось «Кременчук» сповна скористався порожніми воротами опонента та закинув четверту шайбу (Басков). Не дивлячись на перемогу кременчужан в основний час, команди зіграли овер-тайм та пробили післяматчеві штрафні кидки. В додатковий час «містяни» виграли 1:0, а по булітах поступилися 0:1.

«Краматорськ» - «Кременчук» 2:5 (1:1, 0:0, 1:3, 0:1ОТ)

Шайби: 0:1 Денискін; 1:1 Ковальов (більш.); 2:1 Морев (більш.); 2:2 Басков; 2:3 Денискін; 2:4 Басков, 2:5 Серанов.





Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- Рівна гра, де в нас були достатню ситуацій, які ми не маємо права допускати - зокрема, втрати в середній зоні. Десь наші захисники давали нападникам противника атакувати наші ворота, але в цілому, проявили характер та забили хороші голи, я задоволений.

- Коли очікувати Кубок Кременчука?

- Кубок Кременчука запланований на 9,10, 11 вересня.

- Команда вже готова до Кубку?

- Ми його розглядаємо, як частина підготовки до чемпіонату. Нас в будь-який момент, хоч вночі розбуди, ми будемо напоготові.

Олег Тимченко: «Щ е є час, щоб попрацювати над нашими помилками»

Головний тренер «Краматорська» Олег Тимченко про програш 2:5 «Кременчуку»:

- Гарна гра була, билися хлопці, все віддавалися, але знову кінцівки не вистачило.

- Як думаєте, чого саме не вистачило гравцям?

- Гадаю, що концентрації, хлопці втомилися вже, тому що це кінцівка другого тижня і у нас напружені та інтенсивні тренування, десь гравці вже стомлені.

- На Ваш погляд, команда вже готова до Кубка Донбасу?

-Ні, звичайно. Бачите, програємо, потрібно ще тренуватися. У нас ще є час, щоб попрацювати над нашими помилками.