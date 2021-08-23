«Кремінь» 2013 завоював кубок «Промінь мрії»

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 166

Дві команди «Кремінь» 2013, під керівництвом тренера Станіслава Торубари, взяли участь у турнірі «Промінь мрії» у Горішніх Плавнях. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».

Наші хлопці у запеклій боротьбі взяли «золото» й «бронзу» змагань.

«Кремінь-2» завоював «бронзу» малого кубку «Промінь мрії», а «Кремінь» завоював «золото» обіграв у фіналі господарів «Гірник-Спорт».

1 місце – «Кремінь»

2 місце – «Гірник-Спорт»

3 місце – «Полтава»

Кращий бомбардир – Вадим Передвігін («Кремінь») 12 м’ячів

Кращий воротар – Артур Фідря («Кремінь»)

Склад «Кремінь» 2013: воротар Артур Фідря, нападники: Вадим Передвігін, Богдан Коломієць, Тимофій Степашко, Іван Немченко, Тимур Тимошенко; захисники: Гордій Середа, Максим Неделько, Іван Пантюшенко, Андрій Прокопенко

Малий кубок

1 місце – «Ягуар»

2 місце – ХТЗ Харків

3 місце – «Кремінь-2»

Кращий нападник – Бегер Хасні («Кремінь-2»)

«Гірник-Спорт-2» - «Кубок надії»