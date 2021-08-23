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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» 2013 завоював кубок «Промінь мрії»

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 166

 

Вітаємо кременчужан з нагородами

Дві команди «Кремінь» 2013, під керівництвом тренера Станіслава Торубари, взяли участь у турнірі «Промінь мрії» у Горішніх Плавнях. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь». 

 

Наші хлопці у запеклій боротьбі взяли «золото» й «бронзу» змагань.

«Кремінь-2» завоював «бронзу» малого кубку «Промінь мрії», а «Кремінь» завоював «золото» обіграв у фіналі господарів «Гірник-Спорт».

 

  • 1 місце – «Кремінь»
  • 2 місце – «Гірник-Спорт»
  • 3 місце – «Полтава»

Кращий бомбардир – Вадим Передвігін («Кремінь») 12 м’ячів

Кращий воротар – Артур Фідря («Кремінь»)

Склад «Кремінь» 2013: воротар Артур Фідря, нападники:  Вадим Передвігін, Богдан Коломієць, Тимофій Степашко, Іван Немченко, Тимур Тимошенко; захисники: Гордій Середа, Максим Неделько, Іван Пантюшенко, Андрій Прокопенко

 

Малий кубок

  • 1 місце – «Ягуар»
  • 2 місце – ХТЗ Харків
  • 3 місце – «Кремінь-2»

Кращий нападник – Бегер Хасні («Кремінь-2»)

«Гірник-Спорт-2» - «Кубок надії»

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: МФК "Кремінь"
Теги: футбол
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