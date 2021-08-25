Кременчужанам розкриють секрети спецпризначенців Ізраїлю

З вересня у Кременчуці планують запустити навчання з рукопашного бою - крав маґа. За словами Заслуженого тренера з фрі-файту Володимира Шемарова, найпевніше це будуть курси вихідного дня. На навчання запрошують хлопців та дівчат, незалежно від рівня фізичної підготовки. Єдине обмеження - на навчання беруть кременчужан віком від 21 року.
Крав маґа з івриту перекладається як «контактний бій». Розроблена в Ізраїлі військова система базується на 7 принципах рукопашного бою, що акцентується на швидкій нейтралізації загрози в умовах реального життя. Система стала відома після того, як її прийняли на озброєння різні ізраїльські силові структури.
Крав маґа заснована на базі таких бойових мистецтв: традиційне джиу-джитсу, дзюдо, самбо, карате. Все, що заборонене у спорті, у крав маґа - вітається. Зауважимо, що крав мага не базується на філософській системі, як східні єдиноборства. Її призначення - забезпечити фізичне виживання, а не духовний розвиток. Тому основою крав маґа є наукові дослідження рефлексів людини.
Тренер Володимир Шемаров має ступінь 3-й дан чорний пояс з крав маґа. Він розповів, що у Кременчуці цю систему поки не запроваджували. Навчання розпочнеться з вересня.
- Крав маґа - це система захисту, яка розроблена спеціалістами Ізраїлю та стоїть на озброєнні ізраїльських спецслужб, а також спецслужб США, деяких поліцейських підрозділів, у французькому Легіоні. Система безпосередньо спрямована на самозахист і нанесення максимальної шкоди людині, яка на вас нападає.
Я освоюю крав маґа 4 роки, їжджу на семінари та навчання. До нас приїжджають спеціалісти з Ізраїлю й долучаємо наших спеціалістів, які мають відношення до силових підрозділів ще Радянського Союзу. Я навчаюся у Валерія Васильовича Голона, він - один із розробників системи підготовки спецназу ГРУ (головного розвідувального управління СРСР), - розповів тренер із фрі-файту та крав маґа Володимир Шемаров.