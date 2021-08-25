Кременчужанам розкриють секрети спецпризначенців Ізраїлю

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 123

З вересня у Кременчуці планують запустити навчання з рукопашного бою - крав маґа. За словами Заслуженого тренера з фрі-файту Володимира Шемарова, найпевніше це будуть курси вихідного дня. На навчання запрошують хлопців та дівчат, незалежно від рівня фізичної підготовки. Єдине обмеження - на навчання беруть кременчужан віком від 21 року.

Крав маґа з івриту перекладається як «контактний бій». Розроблена в Ізраїлі військова система базується на 7 принципах рукопашного бою, що акцентується на швидкій нейтралізації загрози в умовах реального життя. Система стала відома після того, як її прийняли на озброєння різні ізраїльські силові структури.

Крав маґа заснована на базі таких бойових мистецтв: традиційне джиу-джитсу, дзюдо, самбо, карате. Все, що заборонене у спорті, у крав маґа - вітається. Зауважимо, що крав мага не базується на філософській системі, як східні єдиноборства. Її призначення - забезпечити фізичне виживання, а не духовний розвиток. Тому основою крав маґа є наукові дослідження рефлексів людини.

Тренер Володимир Шемаров має ступінь 3-й дан чорний пояс з крав маґа. Він розповів, що у Кременчуці цю систему поки не запроваджували. Навчання розпочнеться з вересня.