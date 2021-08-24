Результати 9 туру турніру Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського

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Вчора, 20 серпня, на стадіоні «Кредмаш» відбувся 9 тур турніру Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського. Участь у змаганнях беруть кременчуцькі команди: ДЮСШ №2, «Нафтохімік», «Ягуар» та «Кремінь», який представлений вихованцями Антона Диндікова та Ярослава Здирка/Владислава Піскуна. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».

Результати 9 туру, 20 серпня

Кремінь U-16 – Ягуар – 2:0

Ніка – Нафтохімік – 1:1

Кремінь U-14 - ДЮСШ-2 – 1:4

Анонс заключного 10 туру, 30 серпня

9.00 Кремінь U-16 - Ніка

10.10 Ягуар - ДЮСШ2

11.20 Кремінь U-14 – Нафтохімік

12.30 - Нагородження

Турнірна таблиця