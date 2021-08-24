Результати 9 туру турніру Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського

Вчора, 20 серпня, на стадіоні «Кредмаш» відбувся 9 тур турніру Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського. Участь у змаганнях беруть кременчуцькі команди: ДЮСШ №2, «Нафтохімік», «Ягуар» та «Кремінь», який представлений вихованцями Антона Диндікова та Ярослава Здирка/Владислава Піскуна. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».
Результати 9 туру, 20 серпня
Кремінь U-16 – Ягуар – 2:0
Ніка – Нафтохімік – 1:1
Кремінь U-14 - ДЮСШ-2 – 1:4
Анонс заключного 10 туру, 30 серпня
9.00 Кремінь U-16 - Ніка
10.10 Ягуар - ДЮСШ2
11.20 Кремінь U-14 – Нафтохімік
12.30 - Нагородження
Турнірна таблиця
|
|
команда
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
РМ
|
О
|
1
|
Кремінь U-16
|
9
|
9
|
0
|
0
|
55:6
|
27
|
2
|
Ягуар
|
9
|
7
|
0
|
2
|
20:10
|
21
|
3
|
Нафтохімік
|
9
|
4
|
1
|
4
|
32:22
|
13
|
4
|
ДЮСШ
|
9
|
3
|
1
|
5
|
20:39
|
10
|
5
|
Ніка
|
9
|
1
|
1
|
7
|
13:35
|
4
|
6
|
Кремінь U-14
|
9
|
1
|
1
|
7
|
10:40
|
4