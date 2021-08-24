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Результати 9 туру турніру Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 62

 

Вітаємо юних футболістів

Вчора, 20 серпня, на стадіоні «Кредмаш» відбувся 9 тур турніру Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського. Участь у змаганнях беруть кременчуцькі команди: ДЮСШ №2, «Нафтохімік», «Ягуар» та «Кремінь», який представлений вихованцями Антона Диндікова та Ярослава Здирка/Владислава Піскуна. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».

Результати 9 туру, 20 серпня

Кремінь U-16 – Ягуар – 2:0

Ніка – Нафтохімік – 1:1

Кремінь U-14 - ДЮСШ-2 – 1:4

Анонс заключного 10 туру, 30 серпня

9.00 Кремінь U-16 - Ніка

10.10 Ягуар - ДЮСШ2

11.20 Кремінь U-14 – Нафтохімік

12.30 - Нагородження

Турнірна таблиця

 

команда

І

В

Н

П

РМ

О

1

Кремінь U-16

9

9

0

0

55:6

27

2

Ягуар

9

7

0

2

20:10

21

3

Нафтохімік

9

4

1

4

32:22

13

4

ДЮСШ

9

3

1

5

20:39

10

5

Ніка

9

1

1

7

13:35

4

6

Кремінь U-14

9

1

1

7

10:40

4
0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол
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