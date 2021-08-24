Про Україну та українців: 7 книг до Дня Незалежності

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24 серпня Україна святкує День Незалежності. Бурхливі події, що відбуваються впродовж останніх років на сході, перегорнули наш світогляд та змінили відношення цілого світу до України. 30-й рік Незалежності України – особливий, наповнений тривогою, відчуттям болю, і одночасно – відповідальністю та гордістю за рідну країну. Молодь України, тридцятирічні ровесники Незалежності України, озброєні сучасними знаннями, прагненням до змін на краще, творять своє майбутнє, крок за кроком просуваючись до мрії.

Ми наслідуємо та пишаємося видатними діячами та талановитими особистостями, що створили Україну. Пізнати та зрозуміти це найкраще допомагає книга.

Пропонуємо разом поринути у світ української історії, подій минулого та видатних особистостей, що надихають та надають сили створювати справжню незалежну Україну.