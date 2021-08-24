Про Україну та українців: 7 книг до Дня Незалежності

Що кременчужанам почитати до Дня Незалежності
24 серпня Україна святкує День Незалежності. Бурхливі події, що відбуваються впродовж останніх років на сході, перегорнули наш світогляд та змінили відношення цілого світу до України. 30-й рік Незалежності України – особливий, наповнений тривогою, відчуттям болю, і одночасно – відповідальністю та гордістю за рідну країну. Молодь України, тридцятирічні ровесники Незалежності України, озброєні сучасними знаннями, прагненням до змін на краще, творять своє майбутнє, крок за кроком просуваючись до мрії.
Ми наслідуємо та пишаємося видатними діячами та талановитими особистостями, що створили Україну. Пізнати та зрозуміти це найкраще допомагає книга.
Пропонуємо разом поринути у світ української історії, подій минулого та видатних особистостей, що надихають та надають сили створювати справжню незалежну Україну.
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«Ukraїner. Країна зсередини»
Книга про Україну у всій її красі – «Ukraїner. Країна зсередини». Ця книжка народилася з майже трирічної мандрівки Україною - від Слобожанщини до Закарпаття, від Сіверщини до Таврії - та з сотень історій людей, котрі день за днем творять нашу країну. На її сторінках для вас відкриються як відомі місця, так і заховані від людських очей куточки України. Однак всі вони – неймовірні і чарують своєю красою та автентичністю. Зрештою, ця книжка про сучасну країну, якою варто пишатися.
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«Кримський інжир»
Не менш важливо згадати і кримськотатарську книжку «Кримський інжир», в якій зібралися сучасні твори кримськотатарською та українською мовами. На сторінках антології ви знайдете історії про Крим та народ, який, попри всі історичні та політичні реалії, намагається зберегти свою мову, культуру, релігію, світогляди, творити свою літературу. Усіх їх єднає тема Криму – не лише як географічної точки, а й як дому та місця національної ідентичності. Зрештою, «Кримський інжир» – інтелектуальний діалог між кримськими татарами і українцями, який допоможе нам пізнати одне одного через літературу.
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«Я і КонституціЯ» Лариси Денисенко, Олександра Ількова, Андрія Стельмащука, Альони Шуліми
Там, де незалежність, - там і конституція. Про цей основний державний документ, наші права, свободи і обов’язки, роботу нашої країни та державних органів і багато іншого йдеться у книжці «Я і КонституціЯ». Автори у простий спосіб розповідають юним українцям про те, що вони можуть робити, на що мають право і чого не повинні допускати у ставленні до себе. А також про те, що для них може зробити держава. Бо, хоч всі ми різні, усіє є громадянами України та маємо однакові права.
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«#НАШІ на карті світу» Уляни Скицької
Саме про людей із українським корінням чи місцем народження, якими захоплюється увесь світ, й розповідає книга «#НАШІ на карті світу» Уляни Скицької. Під однією обкладинкою зібрано 80 історій про НАШИХ людей, які зробили чималий внесок у людську історію. Тут ви натрапите на всесвітньо відомих особистостей (від фізика-першовідкривача Івана Пулюя та легенди оперної сцени Соломії Крушельницької до митця-супрематиста Казимира Малевича та короля поп-арту Енді Воргола), а також тих, чиї імена не такі відомі, як їхня праця (Володимир Хавкін – імунолог, який своїми вакцинами врятував життя мільйонам; підкорювач Антарктиди Антон Омельченко; автор найвідомішої різдвяної мелодії у світі Микола Леонтович та інші). Ця книга доводить, що перелік видатних українців не обмежується іменами Шевченка, Лесі Українки та Грушевського. Насправді, наші люди всюди.
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Серія «Від А до Я»
Підготували цікаві книжки про відомих українців не лише для дорослих, а й для маленьких читак. Одразу п’ять абеток-енциклопедій розкажуть малечі найцікавіші факти про відомих постатей: великого митрополита Андрея Шептицького; талановитого живописця, ґравера, письменника, співака, скульптора Тараса Шевченка; Каменяра, Вічного революціонера, енциклопедиста й письменника Івана Франка; мрійника, мандрівного філософа та педагога Григорія Сковороду; фантастичного сонячного письменника Богдана Ігоря Антонича. Цікавинки від літературознавців і дослідників та яскраві ілюстрації допоможуть малечі дізнатися про цих геніїв те, чого не пишуть у підручниках, і проллють світло на невідомі життєві історії знаменитих українців.
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«Ключові клапани» Павла Коробчука
Для шанувальників романів маємо теж чудовий варіант – «Ключові клапани» Павла Коробчука. Адже ця книга – художня історія України останніх трьох десятиліть від проголошення незалежності. На цьому історичному тлі розгортається розповідь про чотирьох друзів, що розкриває найгостріші миті минулого нашої країни та те, як міг би змінитися напрямок руху держави в той чи інший момент. «Мені хотілося поєднати вже майже тридцятиліття в одну цілісну історію, три різні епохи, покоління, способи і формування мислення, стереотипи, меми й ідеї, зміну ставлення суспільства до влади, зміну ставлення особистості до історії й моралі», – розповідає про книгу сам автор.
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«Амадока» Софії Андрухович
У цій історії Софія Андрухович охоплює кілька місць та епох, присвячуючи велику увагу Україні. Навіть назва книжки – «Амадока» – походить від назви найбільшого в Європі озера, розташованого на території сучасної України. Втім головна тема «Амадоки» – не озеро, а історія як така та вміння її забувати/пам’ятати. Це роман про те, що нічого не зникає безслідно, зв’язки та паралелі між минулим і сьогоденням з часом можуть не стоншуватися, а глибшати, а пам’ять окремої людини та цілих поколінь ховає у собі багато таємниць.