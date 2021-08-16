61 кілометр по горах під палючим сонцем: як Олександр Борзенко підкорив Карпати

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 87

Очільник батальйону патрульної поліції Кременчука 14 серпня подолав 61 кілометр в рамках Ultra Trail Running на фестивалі гірського бігу Chornohora Sky Marathon. Олександр Борзенко під час забігу піднявся на висоту 3200 метрів, повідомляє патрульна поліція Кременчука на своєму Telegram-каналі.

Учасники пройшли маршрутом: с. Луги – урочище Комен — урочище Бальцатул — г. Піп-Іван Чорногірський (2028 м) — оз. Бребенескул — г. Бребенескул (2035 м) — г. Гутин Томнатик (2016 м) — г. Ребра (2001 м) — г. Говерла (2061 м) — г. Петрос (2020 м) — с. Ясіня.

Фестиваль Chornohora Sky Marathon проводиться вже всьоме, а участь в забігу можуть взяти як професіональні спортсмени, так і любителі гірського бігу, величних гір та фантастичної природи Карпат.