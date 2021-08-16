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ТРЦ зможуть працювати під час карантину – але за певних умов

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 335

 

Контролювати дотримання умов будуть за допомогою спеціального програмного забезпечення

Про те, що під час наступного карантину закладам торгівлі та торгівельно-розважальним центрам дозволять працювати, повідомила спілка українських підприємців на своїй Facebook-сторінці. Члени спілки 13 серпня зустрілися з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, який і розповів подробиці.

Для того, щоб отримати дозвіл на роботу під час карантину, заклад повинен дотримуватися таких умов:

  • вакцинація щонайменше 80% працівників;
  • допускати у заклад лише вакцинованих відвідувачів.

Окрім того, для торгово-розважальних центрів розробляють спеціальний програмний продукт, який дозволить записатися на конкретний час для відвідування ТРЦ, відслідковувати його завантаження. Допускатимуть в такі заклади вакцинованих покупців або тих, хто зробив ПЛР-тест чи експрес-тест на місці. Відомо, що подібне програмне забезпечення вже застосовують в Німеччині.

Міністерство охорони здоров'я України обіцяло презентувати власний продукт вже найближчим часом.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: карантин торгівельно-розважальний центр
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