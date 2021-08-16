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Кременчук

Де в Кременчуці відключатимуть електроенергію 17 серпня: адреси

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 560

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 17 серпня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Основною причиною стане проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • вул. Приходька 97, 99, 101-109;
  • вул. Олександрійська, 2;
  • вул. Верхньодніпровська, 37-47;
  • пров. Приходька, 1-10;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Троїцька, 5-18;
  • вул. Якова Петруся;
  • вул. Карбишева;
  • вул. Броніслава Урбанського;
  • вул. Данила Галицького;
  • вул. Богдана Хмельницького, 4-10;
  • вул. Перемоги, 54-64;
  • вул. 1905 року, 16/64;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Лугова;
  • вул. Гійома Боплана;
  • вул. Каховська;
  • вул. Цимлянська;
  • вул. Проектна;
  • пров. Зв’язковий;
  • пров. Зв'язковий;
  • пров. Коцюбинського, 6-20;
  • пров. Лісний, 7-3.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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