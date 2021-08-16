Де в Кременчуці відключатимуть електроенергію 17 серпня: адреси

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 17 серпня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Основною причиною стане проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Чкалова;
- вул. Приходька 97, 99, 101-109;
- вул. Олександрійська, 2;
- вул. Верхньодніпровська, 37-47;
- пров. Приходька, 1-10;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Троїцька, 5-18;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Карбишева;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Данила Галицького;
- вул. Богдана Хмельницького, 4-10;
- вул. Перемоги, 54-64;
- вул. 1905 року, 16/64;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Лугова;
- вул. Гійома Боплана;
- вул. Каховська;
- вул. Цимлянська;
- вул. Проектна;
- пров. Зв’язковий;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Коцюбинського, 6-20;
- пров. Лісний, 7-3.