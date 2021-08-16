Де в Кременчуці відключатимуть електроенергію 17 серпня: адреси

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 560

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 17 серпня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Основною причиною стане проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.



З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Чкалова;

вул. Приходька 97, 99, 101-109;

вул. Олександрійська, 2;

вул. Верхньодніпровська, 37-47;

пров. Приходька, 1-10;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: