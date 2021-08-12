17 санітарних зон діють на території Кременчука

Станом на 11 серпня у Кременчуці на COVID-19 хворіє 35 осіб. На даний час у місті діють карантинні обмеження на території 17 санітарних зон:
Мешканці визначених санітарних зон повинні дотримуватися протиепідемічних заходів визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».