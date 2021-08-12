17 санітарних зон діють на території Кременчука

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Станом на 11 серпня у Кременчуці на COVID-19 хворіє 35 осіб. На даний час у місті діють карантинні обмеження на території 17 санітарних зон:

№ 1 – 6 хворих,

№ 3 - 2 хворих,

№ 4 - 1 хворий,

№ 5 – 3 хворих,

№ 6 - 2 хворих,

№ 7- 2 хворих,

№8 – 4 хворих,

№ 10 – 1 хворий,

№ 12 – 3 хворих,

№ 16 - 2 хворих,

№ 17 - 1 хворий,

№ 18 - 2 хворих,

№ 19 - 2 хворих,

№ 20 – 1 хворий,

№ 21 - 1 хворий,

№ 22 – 2 хворих

№ 27 – 1 хворий.

Мешканці визначених санітарних зон повинні дотримуватися протиепідемічних заходів визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».