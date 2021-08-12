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Кременчук, Коронавірус / Карантин

17 санітарних зон діють на території Кременчука

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 765

 

Кременчужанам нагадують про дотримання карантинних норм

Станом на 11 серпня у Кременчуці на COVID-19 хворіє 35 осіб. На даний час у місті діють карантинні обмеження на території 17 санітарних зон:

  • № 1 – 6 хворих,
  • № 3 -  2 хворих, 
  • № 4 -  1 хворий, 
  • № 5 – 3 хворих,
  • № 6 - 2 хворих,   
  • № 7- 2 хворих,
  • №8 – 4 хворих,   
  • № 10 –  1 хворий,  
  • № 12 – 3 хворих,
  • № 16 - 2 хворих, 
  • № 17 - 1 хворий,   
  • № 18 - 2 хворих,
  • № 19 - 2 хворих,   
  • № 20 – 1 хворий,
  • № 21 - 1 хворий,
  • № 22 – 2 хворих
  • № 27 – 1 хворий.

Мешканці визначених санітарних зон повинні  дотримуватися протиепідемічних заходів визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус карантинна зона санітарна зона
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