У Кременчуці з'явився масштабний мурал горзазу «Дерево мрій»

На стінах ПрАТ «Кременчукгаз» в рамках мистецького проєкту ГазАРТ завершили 4 роботу. Художниця Марина Тристан виконала її у техніці аерографії. Ідея сюжету в тому, аби вміти помічати маленькі радості і не розучитися мріяти. Останній мурал, на відміну від попередніх робіт, перехожі можуть побачити із вулиці – розпис проглядається через паркан із провулку Героїв Бреста.
Фантазії, дитинство і плин часу, дерево, що росте із найпотаємніших почуттів, як символ вічної молодості, сили духу… А неподалік – яскрава дівчинка-мрія над сірою масою парасольок, під якою, напевне, ховаються люди, що воліють залишатися у так званій «зоні комфорту». Та їй байдуже, її душа десь високо разом із повітряними кулями та повітряним змієм!...
Нагадаємо, що молода художниця із Галещини Марина Тристан Art StellarSun створила вже третю роботу у співпраці з KG_GROUP. Перший її сюжет - сови, а другий - чотири стихії.