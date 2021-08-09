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Кременчук, Культура, Топ-новость

У Кременчуці з'явився масштабний мурал горзазу «Дерево мрій»

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 494

 

Побачити графіті можуть всі охочі

На стінах ПрАТ «Кременчукгаз» в рамках мистецького проєкту ГазАРТ завершили 4 роботу. Художниця Марина Тристан виконала її у техніці аерографії. Ідея сюжету в тому, аби вміти помічати маленькі радості і не розучитися мріяти. Останній мурал, на відміну від попередніх робіт, перехожі можуть побачити із вулиці – розпис проглядається через паркан із провулку Героїв Бреста.

Фантазії, дитинство і плин часу, дерево, що росте із найпотаємніших почуттів, як символ вічної молодості, сили духу… А неподалік – яскрава дівчинка-мрія над сірою масою парасольок, під якою, напевне, ховаються люди, що воліють залишатися у так званій «зоні комфорту». Та їй байдуже, її душа десь високо разом із повітряними кулями та повітряним змієм!...

- Нарешті готова презентувати вам наймасштабнішу свою роботу н сьогодні, - написала Марина по завершенню роботи. – 98 кв.м. фантазії та мрій! Не один кілограм фарби та не один місяць роботи! А також не одна отримана засмага та не один перегрів на сонці. Але воно того варте, це точно;) Цей досвід безцінний! Ця робота найкраща, без сумніву, не дивлячись на складнощі, що виникали під час її виконання. Я рада, що віддала себе цій будівлі і стала її частиною.

Нагадаємо, що молода художниця із Галещини Марина Тристан Art StellarSun створила вже третю роботу у співпраці з KG_GROUP. Перший її сюжет - сови, а другий - чотири стихії.

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Автор: Альона Душенко
Теги: мурал горгаз
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