Екстренер «Кременя» Олександр Головко витягнув для «Кременя» суперника в Кубку України

Сьогодні, 6 серпня, футбольний клуб «Кремінь» отримав суперника в Кубку України. Зранку відбулося жеребкування другого попереднього етапу розіграшу Vbet Кубка України-2021/2022.
У другому попередньому етапі візьмуть участь клуби першої та другої ліги та п’ять переможців першого попереднього етапу. Базовий день проведення матчів другого етапу Кубку України-2021/2022 — 18 серпня.
Під час жеребкування, участь в якому взяли семиразовий чемпіон України та п'ятиразовий володар Кубка України Олександр Головко та уславлена легкоатлетка, чемпіонка світу й бронзова призерка Олімпійських ігор Ольга Саладуха, команди були поділені на умовні чотири групи за географічним принципом.
Зауважимо, що нещодавно ЛНЗ підірвав інформаційний простір України представив виїзну форму. Новий комплект форми на сезон 2021/2022 повністю білосніжного кольору з кольорами та елементами клубу. Бренд ігрової виїзної форми такий самий, як і домашньої – Puma. Нову форму презентувала дівчина у пшеничному полі.
На фото форма Андрія Сторчоуса, який свого часу грав за Кремінь
«Епіцентр» (Дунаївці) — «Поділля» (Хмельницький)
«Буковина» (Чернівці) — «Агробізнес» (Волочиськ)
ФК «Фенікс» (Підмонастир, Львівська обл.) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
«Ужгород» (Ужгород) — «Нива» (Тернопіль)
«Карпати» (Львів) — «Карпати» (Галич)
«Чайка» (П. Борщагівка) — «Чернігів» (Чернігів)
«Рубікон» (Київ) — «Полісся» (Житомир)
«Діназ» (Вишгород) — «Оболонь» (Київ)
«Нива» (Вінниця) — «Волинь» (Луцьк)
«Лівий берег» (Київ) — «Олімпік» (Донецьк)
«Суми» (Суми) — «Металург» (Запоріжжя)
«Скорук» (Нікопольський р-н) — «Вікторія» (Миколаївка)
«Альянс» (Липова Долина) — «Краматорськ» (Краматорськ)
«Яруд» (Маріуполь) — «Металіст» (Харків)
ФК «Олімпія» (Савинці, Полтавська обл.) — «Вовчанськ» (Покотилівка)
«Перемога» (Дніпро) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
«Реал Фарма» (Одеса) — «ВПК-Агро» (Вишневе)
«Балкани» (Зоря) — «Енергія» (Нова Каховка)
«Миколаїв» (Миколаїв) — «Кривбас» (Кривий Ріг)
ЛНЗ (Черкаси) — «Кремінь» (Кременчук)
«Таврія» (Сімферополь) — «Дніпро» (Черкаси)
«Нікополь» (Нікополь) — «Кристал» (Херсон)
Базовий день проведення матчів другого попереднього етапу Vbet Кубку України-2021/2022 — 18 серпня.