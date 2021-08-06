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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Екстренер «Кременя» Олександр Головко витягнув для «Кременя» суперника в Кубку України

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 411

 

Базовий день матчу - 18 серпня

Сьогодні, 6 серпня, футбольний клуб «Кремінь» отримав суперника в Кубку України. Зранку відбулося жеребкування другого попереднього етапу розіграшу Vbet Кубка України-2021/2022.

У другому попередньому етапі візьмуть участь клуби першої та другої ліги та п’ять переможців першого попереднього етапу. Базовий день проведення матчів другого етапу Кубку України-2021/2022 — 18 серпня. 

Під час жеребкування, участь в якому взяли семиразовий чемпіон України та п'ятиразовий володар Кубка України Олександр Головко та уславлена легкоатлетка, чемпіонка світу й бронзова призерка Олімпійських ігор Ольга Саладуха, команди були поділені на умовні чотири групи за географічним принципом.

«Кремінь» зіграє з друголіговим ЛНЗ з Черкас попередньо 18 серпня. Матч відбудеться на полі команди з Черкащини. 

Зауважимо, що нещодавно ЛНЗ підірвав інформаційний простір України представив виїзну форму. Новий комплект форми на сезон 2021/2022 повністю білосніжного кольору з кольорами та елементами клубу. Бренд ігрової виїзної форми такий самий, як і домашньої – Puma. Нову форму презентувала дівчина у пшеничному полі. 

На фото форма Андрія Сторчоуса, який свого часу грав за Кремінь 

Другий попередній етап Vbet Кубку України-2021/2022

«Епіцентр» (Дунаївці) — «Поділля» (Хмельницький)

«Буковина» (Чернівці) — «Агробізнес» (Волочиськ)

ФК «Фенікс» (Підмонастир, Львівська обл.) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

«Ужгород» (Ужгород) — «Нива» (Тернопіль)

«Карпати» (Львів) — «Карпати» (Галич) 

«Чайка» (П. Борщагівка) — «Чернігів» (Чернігів) 

«Рубікон» (Київ) — «Полісся» (Житомир)

«Діназ» (Вишгород) — «Оболонь» (Київ)

«Нива» (Вінниця) — «Волинь» (Луцьк)   

«Лівий берег» (Київ) — «Олімпік» (Донецьк) 

«Суми» (Суми) — «Металург» (Запоріжжя)

«Скорук» (Нікопольський р-н) — «Вікторія» (Миколаївка)

«Альянс» (Липова Долина) — «Краматорськ» (Краматорськ)

«Яруд» (Маріуполь) — «Металіст» (Харків)

ФК «Олімпія» (Савинці, Полтавська обл.) — «Вовчанськ» (Покотилівка)

«Перемога» (Дніпро) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)  

«Реал Фарма» (Одеса) — «ВПК-Агро» (Вишневе) 

«Балкани» (Зоря) — «Енергія» (Нова Каховка)

«Миколаїв» (Миколаїв) — «Кривбас» (Кривий Ріг)  

ЛНЗ (Черкаси) — «Кремінь» (Кременчук)

«Таврія» (Сімферополь) — «Дніпро» (Черкаси)

«Нікополь» (Нікополь) — «Кристал» (Херсон)

Базовий день проведення матчів другого попереднього етапу Vbet Кубку України-2021/2022 — 18 серпня. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Кубок України
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