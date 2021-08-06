Відключення електроенергії: де в Кременчуці не буде світла 7 серпня

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 855

Електромережі ремонтуватимуть навіть у суботу

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 7 серпня на електромережах Кременчука проводитимуться планові ремонтні‎ роботи, у зв'язку з чим відбудуться тимчасові відключення електроенергії.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: