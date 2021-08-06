Відключення електроенергії: де в Кременчуці не буде світла 7 серпня

Електромережі ремонтуватимуть навіть у суботу
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 7 серпня на електромережах Кременчука проводитимуться планові ремонтні роботи, у зв'язку з чим відбудуться тимчасові відключення електроенергії.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Кагамлицька;
- вул. Ціолковського 38-40;
- вул. Харківська, 3-10;
- вул. Автозаводська;
- вул. Ярмаркова;
- вул. Кронштадська;
- вул. Деповська;
- вул. Військова;
- вул. Новоіванівська;
- вул. Басейна;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Силікатна;
- пров. Новоіванівський;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Силікатний;
- пров. Редутний;
- пров. Ціолковського;
- пров. Північний;
- пров. Ювілейний;
- пров. Чкалова;
- пров. Інтернаціональний;
- пров. Леонова.