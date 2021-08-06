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Кременчук

Відключення електроенергії: де в Кременчуці не буде світла 7 серпня

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 855

 

Електромережі ремонтуватимуть навіть у суботу

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 7 серпня на електромережах Кременчука проводитимуться планові ремонтні‎ роботи, у зв'язку з чим відбудуться тимчасові відключення електроенергії.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Кагамлицька;
  • вул. Ціолковського 38-40;
  • вул. Харківська, 3-10;
  • вул. Автозаводська;
  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Кронштадська;
  • вул. Деповська;
  • вул. Військова;
  • вул. Новоіванівська;
  • вул. Басейна;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Силікатна;
  • пров. Новоіванівський;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Силікатний;
  • пров. Редутний;
  • пров. Ціолковського;
  • пров. Північний;
  • пров. Ювілейний;
  • пров. Чкалова;
  • пров. Інтернаціональний;
  • пров. Леонова.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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