Кількість нових випадків COVID-19 росте: в Україні захворіло 984 людини

Коронавірус підтвердили у 23 мешканців Полтавської області
В Україні, за інформацією МОЗ, станом на ранок 4 серпня діагностували коронавірус у 984 громадян. Захворіли 59 дітей та 48 працівників медичної галузі.
До шпиталів потрапило 572 особи, одужали 570 пацієнтів.
Зареєстрували 43 летальні випадки.
Усього за добу в країні здійснили 47 442 тестувань (22 533 - ПЛР, 8 064 - ІФА, 16 845 – дослідження експрес-тестами).
Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ повідомляє, що за добу в області захворіло 23 людини, 14 осіб одужали.
Летальних випадків не зафіксовано.
За весь час пандемії на Полтавщині COVID-19 виявили у 78 354 людей, з яких 76 198 одужали, а 282 продовжують лікування. Зареєстрували 1 874 летальні випадки.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 28731 (+10);
- Кременчук – 9435 (+1);
- Полтавський район – 3800 (+3);
- Горішні Плавні – 3672 (+1);
- Миргород – 2969 (+3);
- Лубни – 2609;
- Лохвицький район – 2186;
- Зіньківський район – 1725;
- Карлівський район – 1714;
- Глобинський район – 1538;
- Пирятинський район – 1342;
- Новосанжарський район – 1248;
- Кременчуцький район – 1230;
- Гадяч – 1180;
- Хорольський район – 1179;
- Шишацький район – 1154;
- Кобеляцький район – 1145 (+1);
- Диканський район – 1121;
- Котелевський район – 1104;
- Решетилівський район – 1052;
- Миргородський район – 1038;
- Гадяцький район – 892;
- Машівський район – 881;
- Чутівський район – 807;
- Великобагачанський район – 778;
- Оржицький район – 772 (+1);
- Лубенський район – 766;
- Козельщинський район – 696;
- Гребінківський район – 636 (+3);
- Семенівський район – 628;
- Чорнухинський район – 326.