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Кременчук, Полтавщина, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Кількість нових випадків COVID-19 росте: в Україні захворіло 984 людини

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 381

 

Коронавірус підтвердили у 23 мешканців Полтавської області

В Україні, за інформацією МОЗ, станом на ранок 4 серпня діагностували коронавірус у 984 громадян. Захворіли 59 дітей та 48 працівників медичної галузі.

До шпиталів потрапило 572 особи, одужали 570 пацієнтів.

Зареєстрували 43 летальні випадки.

Усього за добу в країні здійснили 47 442 тестувань (22 533 - ПЛР, 8 064 - ІФА, 16 845 – дослідження експрес-тестами).

 

Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ повідомляє, що за добу в області захворіло 23 людини, 14 осіб одужали.

Летальних випадків не зафіксовано.

За весь час пандемії на Полтавщині COVID-19 виявили у 78 354 людей, з яких 76 198 одужали, а 282 продовжують лікування. Зареєстрували 1 874 летальні випадки.

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 28731 (+10);
  • Кременчук – 9435 (+1);
  • Полтавський район – 3800 (+3);
  • Горішні Плавні – 3672 (+1);
  • Миргород – 2969 (+3);
  • Лубни – 2609;
  • Лохвицький район – 2186;
  • Зіньківський район – 1725;
  • Карлівський район – 1714;
  • Глобинський район – 1538;
  • Пирятинський район – 1342;
  • Новосанжарський район – 1248;
  • Кременчуцький район – 1230;
  • Гадяч – 1180;
  • Хорольський район – 1179;
  • Шишацький район – 1154;
  • Кобеляцький район – 1145 (+1);
  • Диканський район – 1121;
  • Котелевський район – 1104;
  • Решетилівський район – 1052;
  • Миргородський район – 1038;
  • Гадяцький район – 892;
  • Машівський район – 881;
  • Чутівський район – 807;
  • Великобагачанський район – 778;
  • Оржицький район – 772 (+1);
  • Лубенський район – 766;
  • Козельщинський район – 696;
  • Гребінківський район – 636 (+3);
  • Семенівський район – 628;
  • Чорнухинський район – 326.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: статистика COVID-19
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