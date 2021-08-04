Кількість нових випадків COVID-19 росте: в Україні захворіло 984 людини

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В Україні, за інформацією МОЗ, станом на ранок 4 серпня діагностували коронавірус у 984 громадян. Захворіли 59 дітей та 48 працівників медичної галузі.

До шпиталів потрапило 572 особи, одужали 570 пацієнтів.

Зареєстрували 43 летальні випадки.

Усього за добу в країні здійснили 47 442 тестувань (22 533 - ПЛР, 8 064 - ІФА, 16 845 – дослідження експрес-тестами).

Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ повідомляє, що за добу в області захворіло 23 людини, 14 осіб одужали.

Летальних випадків не зафіксовано.

За весь час пандемії на Полтавщині COVID-19 виявили у 78 354 людей, з яких 76 198 одужали, а 282 продовжують лікування. Зареєстрували 1 874 летальні випадки.

Географія поширення інфекції: