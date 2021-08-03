Обмеження для невакцинованих громадян: в Україні розглядають таку можливість

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 182

Є вірогідність, що лише ті, хто отримав щеплення від COVID-19, зможуть працювати у сфері послуг

Є ймовірність того, що в Україні змушені будуть запровадити обмеження для невакцинованих громадян. Про це на своїй Facebook-сторінці розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Він розповів, що вакцинація мінімум 80% персоналу має стати умовою роботи не лише навчальних закладів, а й інших організацій та підприємств.

- Обмеження логічно запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує аж ніяк не менше людей, ніж вчитель.

Водночас пан Радуцький наголошує, що вакцинація ні в якому разі не буде примусовою, кожен сам має обирати дозвілля та повноцінну роботу або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу.

- Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники. Ще місяць тому в нас був дефіцит препаратів для щеплення. Але на позаминулому тижні ми отримали понад 2 млн вакцин, на минулому тижні більш як 2,5 млн. Вакцинація відкрита для всіх охочих.