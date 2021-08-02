Між Третім Занасипом і Малою Кохнівкою облаштують зелену зону біля озера

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На це піде 100 тис грн

На перетині села Мала Кохнівка та Третього Занасипу облаштують зелену зону біля озера. Ціна питання — 100 тис грн. Об'єкт внесуть до Плану економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади. Відповідний проєкт рішення підготовлений на чергову сесію міськради у серпні.

Проєкт облаштування зеленої зони переміг у конкурсі екологічних громадських ініціатив Полтавської області. На нього виділене фінансування з обласного бюджету — 50 тис грн, ще стільки ж — з цільового фонду міського бюджету — ухвалене відповідне рішення виконкому.



