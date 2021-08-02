Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Кременчук

Між Третім Занасипом і Малою Кохнівкою облаштують зелену зону біля озера

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 123

На це піде 100 тис грн

На перетині села Мала Кохнівка та Третього Занасипу облаштують зелену зону біля озера. Ціна питання — 100 тис грн. Об'єкт внесуть до Плану економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади. Відповідний проєкт рішення підготовлений на чергову сесію міськради у серпні.

Проєкт облаштування зеленої зони переміг у конкурсі екологічних громадських ініціатив Полтавської області. На нього виділене фінансування з обласного бюджету — 50 тис грн, ще стільки ж — з цільового фонду міського бюджету — ухвалене відповідне рішення виконкому.


0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: озеро благоустрій зелена зона
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх