Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Футболісти «Геології» на узбережжі моря змагалися у турнірі Odessa Open Cup

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 270

 

Спортсмени встигли й пограти, й відпочити

Вчора, 30 липня, в Одесі завершився турнір Odessa Open Cup 2021 у якому взяла участь кременчуцька команда Геологія. Загалаом за звання кращого протягом трьох днів змагалися: Металіст (Миронівка), Інтер (Донецьк), НУХТ (Київ), Star (Київ), Гостомель (Київська обл.), VIATEC (Київ), Геологія (Кременчук).

Геологія на турнірі здобула три перемоги, три поразки та одну нічию. За результатами групового етапу наша команда вийшла в першу лігу турніру і там в фіналі виграла у Металіста (Миронівка) з рахунком 3:0.

- На турнірі в перший день було три гри і на другий день три гри, а в останній день - тільки одна гра (фінал). Дуже важко грати по три гри в день, з перервами на годину або 2 години між матчами, через це стабільно добре грати не виходило. Були і погані матчі в яких ми повинні були вигравати, а грали в нічию або навіть програвали. Але в цілому я хлопцями дуже задоволений, вони викладалися на полі на максимум, взяли дуже цінний досвід. Турнір мені сподобався, ми отримали багато емоцій, відпочили, купувалися в море і досягли хорошого результату, - поділився з Телеграфом граючий тренер Геології Євген Данилейко.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Геологія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх