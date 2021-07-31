Футболісти «Геології» на узбережжі моря змагалися у турнірі Odessa Open Cup

Вчора, 30 липня, в Одесі завершився турнір Odessa Open Cup 2021 у якому взяла участь кременчуцька команда Геологія. Загалаом за звання кращого протягом трьох днів змагалися: Металіст (Миронівка), Інтер (Донецьк), НУХТ (Київ), Star (Київ), Гостомель (Київська обл.), VIATEC (Київ), Геологія (Кременчук).

Геологія на турнірі здобула три перемоги, три поразки та одну нічию. За результатами групового етапу наша команда вийшла в першу лігу турніру і там в фіналі виграла у Металіста (Миронівка) з рахунком 3:0.

- На турнірі в перший день було три гри і на другий день три гри, а в останній день - тільки одна гра (фінал). Дуже важко грати по три гри в день, з перервами на годину або 2 години між матчами, через це стабільно добре грати не виходило. Були і погані матчі в яких ми повинні були вигравати, а грали в нічию або навіть програвали. Але в цілому я хлопцями дуже задоволений, вони викладалися на полі на максимум, взяли дуже цінний досвід. Турнір мені сподобався, ми отримали багато емоцій, відпочили, купувалися в море і досягли хорошого результату, - поділився з Телеграфом граючий тренер Геології Євген Данилейко.