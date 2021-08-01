До міжнародного Дня шахів у Кременчуці відбулася битва «чорно-білих»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 146

У шахово-шашковому клубі «Каїсса» відбувся турнір зі швидких шахів, в якому юні кременчуцькі шахісти змагалися з гостями з Олександрії. Як повідомив Телеграфу директор Каїсси Володимир Груздєв, 19 учасників грали 7 турів за швейцарською системою з регламентом 15 хвилин на партію кожному учаснику, при цьому дівчата грали разом з хлопцями.

- Учерговий раз впевнено провів його Артем Титянюк, вигравши вже 3 турнір поспіль з 6,5 очками. Вдало склався турнір для кращої серед дівчат Тетяни Хоменко (на фото), яка в підсумку стала третьою у загальному заліку, і поступилася лише переможцю і другому призеру Михайлу Швачичу. Безсумнівно її грі додала впевненості перемога на старті над Володимиром Кибкало - першорозрядником і претендентом на перемогу, єдиному з учасників, що зумів на фініші звести внічию партію з переможцем і став завдяки цьому з 4,5 очками 4-м за коефіцієнтом Бухгольца, попереду двох суперників з такою ж кількістю очок, - зауважив Володимир Груздєв.

Від турніру до турніру додає в грі «срібний» призер Михайло Швачич, який відстав на очко від переможця, поступившись йому в особистій зустрічі і на фініші упустивши перемогу олександрійцю Єгору Новаку. Єгор за підсумками турніру став 5-м, знову ж за коефіцієнтом Бухгольца випередивши кременчужанина Дениса Бесчастного. Що характерно, всі призери в різних змінах були в літньому шаховому таборі на Арабатській стрілці Азовського моря, що дозволило їм підтримати спортивну форму. Всі учасники отримали солодкі призи, призери - медалі і грамоти, а учасники кількох номінацій сувеніри з олімпійською символікою на честь Олімпійських ігор, які проходять в Токіо.