Нові зміни в шкільному харчуванні: в дитячому раціоні з'явиться гречка та соняшникова олія

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Уряд в черговий раз змінив норми шкільного харчування в закладах освіти України

Кабінет Міністрів переглянув норми дитячого харчування в закладах освіти та оздоровлення і відпочинку під час засідання 28 липня, інформує Урядовий портал.

Нова Постанова дозволяє використовувати соняшникову та кукурудзяну олію, зернові, сушені плоди та безлактозне молоко.

Також уточнили кількість та частоту включення до прийомів їжі певних груп продуктів (наприклад, соків), аби зробити харчування більш різноманітним та збалансованим.

Документ уніфікував термінологію, яка використовується в технічній документації на страви, з тією, що прописана в нормах харчування та розширив інформацію про продукти щодо вмісту глютену.