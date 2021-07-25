Понад 24 тисячі кременчужан щеплено у двох центрах вакцинації

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Один з пунктів вакцинації найближчим часом буде під питанням

Вчора, 24 липня, в Центрах вакцинації населення від COVID-19 бригади комунальних некомерційних медичних підприємств “Центр первинної медико-санітарної допомоги N1,2,3” м. Кременчука проводили щеплення першою та другою дозами громадян, які записалися на щеплення. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Всього вакциновано 504 особи, по першій дозі отримали 334 громадяни, по другій – 170.

24292 жителів Кременчука щеплені від початку вакцинальної кампанії однією дозою. 14405 осіб отримали по дві дози.

25 липня в Центрах вакцинації продовжать проводити щеплення вакцинами фірми Pfizer, CoronaVac та Moderna. Запрошують вакцинуватися від COVID-19 з 9.00 до 18.00 в приміщенні Кременчуцького ліцею N 11 ”Гарант” за адресою вулиця Першотравнева, 53 та в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою проспект Лесі Українки, 80.

На засіданні виконкому у пятницю стало відомо, що з першим центром вакцинації можуть бути проблеми, адже він знаходиться на території школи.

З 1 вересня розпочинається навчання і центр вакцинації необхідно перенести в інше місце. Планували раніше перенести до ЦНАПу, але у там немає можливості його розмістити.