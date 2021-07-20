Міністр фінансів пообіцяв підняти мінімалку до 7700 гривень у 2022 році, а у Мінфіні назвали це помилкою (уточнено)

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 690 Коментарів: 6

За словами міністра фінансів, кошти для цього в бюджеті є

В Україні планують збільшити розмір мінімальної заробітної плати до 7700 гривень вже наступного року. Принаймні про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в етері «‎24 каналу‎».

У той же час планується зростання інфляції на 2%, тобто підвищення соціальних показників буде доволі помірним.

- Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені видатки. Вони складають від 50 до 100 мільярдів гривень, які можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення прожиткового мінімуму, – сказав міністр.

Передбачається також і зростання пенсійних виплат.

За словами пана Марченка, гроші на збільшення усіх цих виплат в держави є.

Але у Міністерстві фінансів спростували цю інформацію. Як повідомила пресслужба Мінфіну в Facebook, бюджетна декларація на 2022−2024 роки передбачає поетапне підвищення мінімальної зарплати. Вона досягне 7665 грн у 2024 році: