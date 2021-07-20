В Україні планують збільшити розмір мінімальної заробітної плати до 7700 гривень вже наступного року. Принаймні про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в етері «24 каналу».
У той же час планується зростання інфляції на 2%, тобто підвищення соціальних показників буде доволі помірним.
Передбачається також і зростання пенсійних виплат.
За словами пана Марченка, гроші на збільшення усіх цих виплат в держави є.
Але у Міністерстві фінансів спростували цю інформацію. Як повідомила пресслужба Мінфіну в Facebook, бюджетна декларація на 2022−2024 роки передбачає поетапне підвищення мінімальної зарплати. Вона досягне 7665 грн у 2024 році: