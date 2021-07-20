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Міністр фінансів пообіцяв підняти мінімалку до 7700 гривень у 2022 році, а у Мінфіні назвали це помилкою (уточнено)

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 690 Коментарів: 6

 

За словами міністра фінансів, кошти для цього в бюджеті є

В Україні планують збільшити розмір мінімальної заробітної плати до 7700 гривень вже наступного року. Принаймні про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в етері «‎24 каналу‎».

У той же час планується зростання інфляції на 2%, тобто підвищення соціальних показників буде доволі помірним.

- Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені видатки. Вони складають від 50 до 100 мільярдів гривень, які можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення прожиткового мінімуму, – сказав міністр.

Передбачається також і зростання пенсійних виплат. 

За словами пана Марченка, гроші на збільшення усіх цих виплат в держави є. 

Але у Міністерстві фінансів спростували цю інформацію. Як повідомила пресслужба Мінфіну в Facebook, бюджетна декларація на 2022−2024 роки передбачає поетапне підвищення мінімальної зарплати. Вона досягне 7665 грн у 2024 році:

  • 1.01.2021 — 6000 грн;
  • 1.12.2021 — до 6500 грн;
  • 1.10.2022 — до 6700 грн;
  • 1.01.2023 — до 7176 грн;
  • 1.01.2024 — до 7665 грн.

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: мінімалка заробітнаплата підвищення
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Коментарі: 6

749
Solenoid:
Сьогодні, 11:18

А сколько там учителям шас в баксах платят? Как и обещали?
Кто-то вообще верит этим клоунам?


10 3
71
Sharperok:
Сьогодні, 11:45

Цитата: Solenoid

А сколько там учителям шас в баксах платят? Как и обещали?
Кто-то вообще верит этим клоунам?

Все расказывают о зарплате учитилям рисуют какие-то баснословные цифры, можно ссылку на это обещание или новость? Окуда такая информация? А по поводу повышения минимальной зарплаты это уже просто издевательство какоето повышение минимально зарплаты ведет за собой повышение налогов! Для тех кто не в курсе отчисление ЕСВ которое уже сейчас на уровне 2000 тыс грн если быть точнее 1930! И это еще спасибо Малецкому потому что по все Украине эта цифра на данный момент 2123 для предпринимателя! Опять пойдет рост цен инфляция идет своим чередом! Лучше бы не помогали народу вообще, а завод какой нибудь построили! Тошно уже от их помощи!


8 1
129
КАПУША:
Сьогодні, 11:57

Та вже ж все спростували, міністра "нє так пойнялі"


6 2
3 289
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:02

Да никто ее не повысит, телеграф просто поспешил с информацией

пояснили в пресс-службе Минфина, министр Сергей Марченко имел ввиду, что это повышение зарплат состоится в 2024 году, передает УНИАН.

"В 2024 году предполагается рост минимальной заработной платы до 7665 гривен. Министр имел в виду 2024 год", – заявили в Минфине.

1 1
336
JJAbrams:
Сьогодні, 12:19

Цитата: Solenoid

А сколько там учителям шас в баксах платят? Как и обещали?
Кто-то вообще верит этим клоунам?

со слов моего знакомого, у него жена учитель со стажен, 18 тыс без вычета налогов. У меня его слова нет возможности проверить.  Но думаю телеграф может пообщатся с учителями города...


1 0
42
Roman A.:
Сьогодні, 13:11

И? Сразу цены вверх, в чём тогда смысл в этом? Лучше 100 грн., которые, что-то значат, чем 1000 грн. как пыль


0 0

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