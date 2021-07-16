Під Кременчуком з'явилась ще одна сонячна эелектростанція

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 322

Правда, поки що це лише пілотний проєкт

Ferrexpo запустила пілотний проєкт з установки сонячних батарей та отримання сонячної енергії. Потужність комплексу становить 5 МВт. У проєкті використано майже 10 тисяч сонячних батарей компанії Jinko Solar - однієї зі світових лідерів у виробництві даного обладнання. Сонячні панелі встановлені на відвалах кар'єрів з метою раціонального використання площ, займаних в процесі експлуатації відкритих кар'єрів.

Вартість проєкту склала декілька мільйонів доларів США. Фінансування проєкту повністю здійснено самою Компанією, сонячна електростанція не буде користуватися будь-якими державними програмами компенсацій, субсидій, дотацій чи «зеленого тарифу». Як повідомлялося раніше, Феррекспо свідомо відмовляється від використання будь-яких дотацій під час виробництва відновлюваної енергії відповідно до кращих світових практик. «Ми домоглися ринкової окупності даного проєкту без будь-яких «зелених тарифів» з боку держави, що має бути прикладом для інших підприємств, які будують об'єкти генерації відновлюваних джерел енергії», - відзначили в Компанії.

За словами Голови Правління Полтавського ГЗК (ПГЗК) Віктора Лотоуса, перша сонячна електростанція буде подавати електроенергію для споживання підприємствами Групи на діючому промисловому майданчику. Станція буде виробляти 6,5-7 млн ​​кВтг електроенергії в рік.

- Це нова сторінка в історії Ferrexpo, яка дає можливість замінювати закупівлю частини електроенергії з енергоринку на відновлювану енергію сонця за більш конкурентоспроможною ціною і з повною відсутністю викидів СО2, роблячи виробництво Ferrexpo ще більш піклуючимся про навколишнє середовище. Запуск власної генерації зменшує для Ferrexpo негативні наслідки монополізації енергоринку внаслідок обмеження конкуренції та ризики зростання тарифу на передачу електроенергії. Більш того, завдяки даному проєкту створені нові робочі місця, - додав він.

Згодом Компанія перейде до повномасштабної зміни традиційної електроенергії на відновлювану енергію сонця як частини програми декарбонізації виробленої продукції. У планах Ferrexpo - будівництво в середньостроковій перспективі електростанції для виробництва відновлюваної енергії потужністю від 250 до 1000 МВт.