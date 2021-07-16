Під Кременчуком з'явилась ще одна сонячна эелектростанція

Ferrexpo запустила пілотний проєкт з установки сонячних батарей та отримання сонячної енергії. Потужність комплексу становить 5 МВт. У проєкті використано майже 10 тисяч сонячних батарей компанії Jinko Solar - однієї зі світових лідерів у виробництві даного обладнання. Сонячні панелі встановлені на відвалах кар'єрів з метою раціонального використання площ, займаних в процесі експлуатації відкритих кар'єрів.
Вартість проєкту склала декілька мільйонів доларів США. Фінансування проєкту повністю здійснено самою Компанією, сонячна електростанція не буде користуватися будь-якими державними програмами компенсацій, субсидій, дотацій чи «зеленого тарифу». Як повідомлялося раніше, Феррекспо свідомо відмовляється від використання будь-яких дотацій під час виробництва відновлюваної енергії відповідно до кращих світових практик. «Ми домоглися ринкової окупності даного проєкту без будь-яких «зелених тарифів» з боку держави, що має бути прикладом для інших підприємств, які будують об'єкти генерації відновлюваних джерел енергії», - відзначили в Компанії.
За словами Голови Правління Полтавського ГЗК (ПГЗК) Віктора Лотоуса, перша сонячна електростанція буде подавати електроенергію для споживання підприємствами Групи на діючому промисловому майданчику. Станція буде виробляти 6,5-7 млн кВтг електроенергії в рік.
Згодом Компанія перейде до повномасштабної зміни традиційної електроенергії на відновлювану енергію сонця як частини програми декарбонізації виробленої продукції. У планах Ferrexpo - будівництво в середньостроковій перспективі електростанції для виробництва відновлюваної енергії потужністю від 250 до 1000 МВт.