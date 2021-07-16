Дочекалися: післязавтра у Кременчуці розпочинається масова імунізація вакциною Pfizer

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 504

У Кременчуці розпочинається масова імунізація вакциною Pfizer. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Цієї суботи, 17 липня, Кременчук має отримати 798 доз вакцини Pfizer, яка нещодавно надійшла в Україну. Вже у неділю, 18 липня, розпочнеться масова вакцинація кременчужан цим препаратом.

Щеплення можуть отримати усі охочі у Центрі вакцинації населення від COVID-19, який розташований на вул. Першотравневій, 53 (приміщення Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант»), телефон 0633379150.

Центр працюватиме з 9.00 до 18.00. З собою необхідно мати паспорт.