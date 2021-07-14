Закрий вікна, не заводь автівку: 15 і 16 липня Кременчук може накрити сморід

Вчора, 16:17 Переглядів: 1 841 Коментарів: 4

15 та 16 липня наше місто може накрити сморід. За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря сприятимуть подальшому накопиченню та утриманню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря.

Промислові підприємства Кременчука попередили щодо необхідності регулювати викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.

Кременчужанам рекомендують по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.