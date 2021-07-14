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Кременчук

Закрий вікна, не заводь автівку: 15 і 16 липня Кременчук може накрити сморід

Вчора, 16:17 Переглядів: 1 841 Коментарів: 4

 

Очікуються метеорологічні умови високого забруднення повітря

15 та 16 липня наше місто може накрити сморід. За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря сприятимуть подальшому накопиченню та утриманню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря.

Промислові підприємства Кременчука попередили щодо необхідності регулювати викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.

Кременчужанам рекомендують по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.

4
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: drive2.ru
Теги: вонь сморід загрязнение воздуха погода
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Коментарі: 4

11
dniprow:
Вчора, 17:04

Ясно. Ожидается плановый сброс вредных веществ на промпредприятиях Кременчуга и ближайших городов.



13 1
4
BOBAH44:
Вчора, 17:14

Керченскую кроет уже 3-4 дня

 


4 0
205
Olexander:
Сьогодні, 07:12

"Телеграф",чому не пишете про Глобинський мясокомбінат ? Що там такого було в ковбасі ,яку їдять кременчужани ?


2 0
209
ecolog:
Сьогодні, 08:47

Цитата: dniprow

Ясно. Ожидается плановый сброс вредных веществ на промпредприятиях Кременчуга и ближайших городов.


Я вас огорчу, но выбросы происходят постоянно. Просто при такой погоде они ощущаются сильнее из-за того, что не так быстро рассеиваются в воздухе, а задерживаются ближе к земле (это если примитивно объяснять). А выбросы те же и  плюс-минус столько же происходят каждый день.


4 0

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