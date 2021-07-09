Індекс лактопозитивної кишкової палички зашкалює: чи безпечно купатися на пляжах міста

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 446

Вода в річках все ще не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам

Чергове санітарно-мікробіологічне дослідження, проведене 9 липня Кременчуцьким відокремленим підрозділом ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», показало, що якість води не відповідає вимогам.

Відбір проб, як і кожного тижня, проводився біля пляжу на річці Сухий Кагамлик та в районі Центрального пляжу. Результати невтішні:

Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 210 000, кінець пляжу 210 000, (допустиме значення – 5 000);

Дніпро, центральний пляж - індекс ЛКП початок пляжу 240 000, кінець пляжу 240 000, (допустиме значення - 10 000).

Нагадаємо, що високий індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Купання в такій воді може викликати гострі кишкові інфекції і особливо небезпечне для дітей.