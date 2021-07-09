Індекс лактопозитивної кишкової палички зашкалює: чи безпечно купатися на пляжах міста

Чергове санітарно-мікробіологічне дослідження, проведене 9 липня Кременчуцьким відокремленим підрозділом ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», показало, що якість води не відповідає вимогам.
Відбір проб, як і кожного тижня, проводився біля пляжу на річці Сухий Кагамлик та в районі Центрального пляжу. Результати невтішні:
Нагадаємо, що високий індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Купання в такій воді може викликати гострі кишкові інфекції і особливо небезпечне для дітей.