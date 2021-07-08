Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчук в серпні прийме Кубок України з хокею

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 256

 

Змагання відбудуться на льодовій арені «Айсберг»

Цього літа у Кременчуці відбудеться Кубок України з хокею з шайбою. Початок змагань заплановано на 18 серпня. Прийматиме Кубок льодова арена «Айсберг». Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Для участі в турнірі необхідно надіслати на електронну адресу Федерації office@fhu.com.ua гарантійний лист встановленого зразка, а також укласти двосторонній Договір на участь у Кубку України. 

Прийом заявок триватиме до 18 липня 2021 року. 

Вступний внесок для виступу на змаганнях – відсутній. Федерація як організатор турніру візьме на себе видатки з організації трансляцій матчів, маркетингової підтримки змагань та суддівства ігор.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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