Не всі школи оновлять меню з 1 вересня: впровадили перехідний період

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 171

Таке рішення Уряд прийняв на тлі певних труднощів, пов’язаних з організацією закупівель продуктів та послуг з харчування

Нові норми харчування в школах набувають чинності з 1 вересня. Однак Уряд вирішив впровадити перехідний період до 1 січня 2022 року – адже школи зіткнулися з певними труднощами при організації закупівель та наданні послуг з харчування.

Проєкт необхідних змін до Постанови № 305 розробили у МОН спільно з МОЗ. Також у профільному Міністерстві наголосили, що на сьогодні відсутні правові підстави для здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням закладами освіти та їхніми засновниками нових норм харчування, передбачених законодавством.