В Кременчуцькому тролейбусному управлінні заявляють про собівартість перевезення у 10 гривень

6 липня робоча група з питань регуляторної політики у господарській діяльності обговорила питання встановлення КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я Левітана» тарифів з перевезення пасажирів у міському транспорті.
Начальник управління економіки Микола Здойма доповів, що востаннє тарифи для КТУ затверджувалися у 2016 році, і з того часу багато що змінилось:
Він зазначив, що в Кременчуці вартість проїзду є однією з найнижчих в країні - адже в інших містах вона становить 4-10 гривень.
На жаль, директор Кременчуцького тролейбусного управління Олександр Вертюх не прийшов на обговорення, проте представниця КТУ назвала економічно обгрунтованою вартість однієї поїздки у 10 гривень. Підтримали ідею збільшення тарифу й приватні перевізники, присутні в залі.
Слід зазначити, що сьогодні відбулося лише попереднє обговорення питання тарифів, адже депутати планують вислухати всі сторони та врахувати всі можливі наслідки перед тим як приймати таке важливе для міста рішення.