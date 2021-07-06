В Кременчуцькому тролейбусному управлінні заявляють про собівартість перевезення у 10 гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 333 Коментарів: 3

6 липня робоча група з питань регуляторної політики у господарській діяльності обговорила питання встановлення КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я Левітана» тарифів з перевезення пасажирів у міському транспорті.

Начальник управління економіки Микола Здойма доповів, що востаннє тарифи для КТУ затверджувалися у 2016 році, і з того часу багато що змінилось:

- Вартість електроенергії зросла з 1,25 до 3,55 гривень за 1 кВт (вона складає 12% тарифу); мінімальна заробітна плата зросла з 1350 до 6000 гривень (42% тарифу); подорожчали запчастини та вартість обслуговування (5,8% тарифу). Зважаючи на ці цифри, збільшення вартості проїзду є необхідним кроком для виживання підприємства.

Він зазначив, що в Кременчуці вартість проїзду є однією з найнижчих в країні - адже в інших містах вона становить 4-10 гривень.

На жаль, директор Кременчуцького тролейбусного управління Олександр Вертюх не прийшов на обговорення, проте представниця КТУ назвала економічно обгрунтованою вартість однієї поїздки у 10 гривень. Підтримали ідею збільшення тарифу й приватні перевізники, присутні в залі.

Слід зазначити, що сьогодні відбулося лише попереднє обговорення питання тарифів, адже депутати планують вислухати всі сторони та врахувати всі можливі наслідки перед тим як приймати таке важливе для міста рішення.