Кременчук

В Кременчуцькому тролейбусному управлінні заявляють про собівартість перевезення у 10 гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 333 Коментарів: 3

 

У виконкомі обговорили підстави та перспективи підвищення тарифів

6 липня робоча група з питань регуляторної політики у господарській діяльності обговорила питання встановлення КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я Левітана» тарифів з перевезення пасажирів у міському транспорті.

Начальник управління економіки Микола Здойма доповів, що востаннє тарифи для КТУ затверджувалися у 2016 році, і з того часу багато що змінилось:

- Вартість електроенергії зросла з 1,25  до 3,55 гривень за 1 кВт (вона складає 12% тарифу); мінімальна заробітна плата зросла з 1350 до 6000 гривень (42% тарифу); подорожчали запчастини та вартість обслуговування (5,8% тарифу). Зважаючи на ці цифри,  збільшення вартості проїзду є необхідним кроком для виживання підприємства.

Він зазначив, що в Кременчуці вартість проїзду є однією з найнижчих в країні - адже в інших містах вона становить 4-10 гривень.

На жаль, директор Кременчуцького тролейбусного управління Олександр Вертюх не прийшов на обговорення, проте представниця КТУ назвала економічно обгрунтованою вартість однієї поїздки у 10 гривень. Підтримали ідею збільшення тарифу й приватні перевізники, присутні в залі.

Слід зазначити, що сьогодні відбулося лише попереднє обговорення питання тарифів, адже депутати планують вислухати всі сторони та врахувати всі можливі наслідки перед тим як приймати таке важливе для міста рішення.

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: Тролейбусне управління вартість проїзду тарифи
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 3

3 198
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:30

не , ну правильно давайте по 15 , а маршрутки по 25! так самое то будет. А за газ по 50 за куб, шоб отопление было по 10000 за Гкаллорию. 


1 1
180
1
evgeniys:
Сьогодні, 14:38

и зарплаты по 100000, каждомуsmile


0 1
3 198
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:40

Цитата: evgeniys
каждому
токо смелянскому лещенку наему и кравцову с витренко.


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх