Кременчук, Споживач

Сьогодні «Кременчукгазу» не додзвонитися: як передати показники

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 290

 

Для передачі показників газових лічильників працюють онлайн-сервіси та мобільний зв’язок

1 липня можливі перебої у роботі низки телефонних ліній по Кременчуку, у тому числі і в ПрАТ «Кременчукгаз», через технічні роботи оператора міського зв’язку «Укртелеком».

Ось ці номери можуть тимчасово не працювати:

  • 0536 78 04 04 (Кременчук)
  • 053 48 49 104 (Горішні Плавні)
  • 0536 78 00 04 (Кременчук)
  • 053 48 48 004 (Горішні Плавні).

Решта телефонних ліній «Кременчукгазу» доступна на сайті.

Крім того, для передачі показників можна скористатися Viber –ботом, а разом з тим і взяти участь у акції «Фото фіксуй»!

Передати показники можна також в Особистому кабінеті на сайті компанії.

 Нагадаємо, що показники спожитого газу приймаються з 1 до 5 числа включно.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчукгаз
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