Сьогодні «Кременчукгазу» не додзвонитися: як передати показники

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 290

Для передачі показників газових лічильників працюють онлайн-сервіси та мобільний зв’язок

1 липня можливі перебої у роботі низки телефонних ліній по Кременчуку, у тому числі і в ПрАТ «Кременчукгаз», через технічні роботи оператора міського зв’язку «Укртелеком».

Ось ці номери можуть тимчасово не працювати:

0536 78 04 04 (Кременчук)

053 48 49 104 (Горішні Плавні)

0536 78 00 04 (Кременчук)

053 48 48 004 (Горішні Плавні).

Решта телефонних ліній «Кременчукгазу» доступна на сайті.

Крім того, для передачі показників можна скористатися Viber –ботом, а разом з тим і взяти участь у акції «Фото фіксуй»!

Передати показники можна також в Особистому кабінеті на сайті компанії.

Нагадаємо, що показники спожитого газу приймаються з 1 до 5 числа включно.