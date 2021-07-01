Сьогодні «Кременчукгазу» не додзвонитися: як передати показники

1 липня можливі перебої у роботі низки телефонних ліній по Кременчуку, у тому числі і в ПрАТ «Кременчукгаз», через технічні роботи оператора міського зв’язку «Укртелеком».
Ось ці номери можуть тимчасово не працювати:
Решта телефонних ліній «Кременчукгазу» доступна на сайті.
Крім того, для передачі показників можна скористатися Viber –ботом, а разом з тим і взяти участь у акції «Фото фіксуй»!
Передати показники можна також в Особистому кабінеті на сайті компанії.
Нагадаємо, що показники спожитого газу приймаються з 1 до 5 числа включно.