Полтавщина футбольна: 26 червня відбулися матчі восьмого туру чемпіонату

«Ягуар» в запеклій боротьбі поступився «Альтаіру», а ФК «Гірник Спорт-2» з Горішніх Плавнів цього разу переміг «Кремінь-2»
26 червня в рамках чемпіонату Полтавщини відбулися поєдинки восьмого туру, інформує Асоціація футболу Полтавщини. У зіграних матчах зафіксовані такі результати:
Група “А”
«Інваспорт» (Полтава) – ФК Чутове – 1:0
ФК «Шишаки» – ФК «Опішня» – 1:0
«Псел» (Гадяч) – ФК «Динамо» (Решетилівка) – 1:2
«Зіньків-1604» – «Маяк» (Котельва) – 4:1
Група “Б”
ФК «Семенівка» – «Стандарт» (Нові Санжари) – 0:8
СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – «Темп» (Градизьк) – 2:2
«Альтаір» (Бутенки) – «Ягуар» (Кременчук) – 3:2
«Кремінь-2» (Кременчук) – ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) – 1:5
Група “В”
ФК «Сенча» – «Красна Лука» (Краснолуцька ТГ) – 1:1
ФК «Велика Багачка» – «Харчовик» (Заводське) – 3:2
ФК «Лубни» – «Комишня» (Комишнянська ТГ) – 4:0