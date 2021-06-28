Полтавщина футбольна: 26 червня відбулися матчі восьмого туру чемпіонату

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«Ягуар» в запеклій боротьбі поступився «Альтаіру», а ФК «Гірник Спорт-2» з Горішніх Плавнів цього разу переміг «Кремінь-2»