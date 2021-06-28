Кременчук, Спорт, Полтавщина

Полтавщина футбольна: 26 червня відбулися матчі восьмого туру чемпіонату

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«Ягуар» в запеклій боротьбі поступився «Альтаіру», а ФК «Гірник Спорт-2» з Горішніх Плавнів цього разу переміг «Кремінь-2»

26 червня в рамках чемпіонату Полтавщини відбулися поєдинки восьмого туру, інформує Асоціація футболу Полтавщини. У зіграних матчах зафіксовані такі результати: 

Група “А”

«Інваспорт» (Полтава) – ФК  Чутове  – 1:0                

ФК «Шишаки»      – ФК «Опішня»   – 1:0                             

«Псел» (Гадяч) – ФК «Динамо» (Решетилівка) – 1:2

«Зіньків-1604» – «Маяк» (Котельва) – 4:1

Група “Б” 

ФК «Семенівка»   – «Стандарт» (Нові Санжари) – 0:8                        

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – «Темп» (Градизьк) – 2:2   

«Альтаір» (Бутенки) – «Ягуар» (Кременчук) – 3:2

«Кремінь-2» (Кременчук) – ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) – 1:5

Група “В” 

ФК «Сенча»  – «Красна Лука» (Краснолуцька ТГ) – 1:1

ФК «Велика Багачка» – «Харчовик» (Заводське) – 3:2

ФК «Лубни» – «Комишня» (Комишнянська ТГ) – 4:0

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: футбол чемпіонат Полтавщини
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