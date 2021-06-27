Вступна кампанія 2021: МОН запровадило «‎гарячу лінію» для абітурієнтів

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 199

Пресслужба Міносвіти повідомляє, що з 29 червня запускає для українських абітурієнтів «‎гарячу лінію» для консультацій щодо вступу до закладів вищої та передвищої освіти. Працюватиме вона до 13 серпня включно. Також вступники можуть зателефонувати на урядову «‎гарячу лінію».

Гаряча лінія «‎Вступна кампанія 2021» розпочне роботу 29 червня і працюватиме до 13 серпня за безкоштовним телефоном: 0 (800) 50-45-70 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний), — йдеться у повідомленні.

У Міносвіти додали, що її запустили для проведення консультацій з питань вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти та оперативного реагування на можливе порушення законодавства про освіту. Водночас прийом та надання відповідей на звернення громадян МОН буде здійснювати за електронною поштою vstup2021@mon.gov.ua.