На кременчуцьких пляжах рівень кишкової палички вищий за норму

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Кременчуцький МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» повідомляє, що в межах моніторингового спостереження, проводиться щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку мешканців міста.

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 18 червня, показники мікробіологічної забрудненості води річкової не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

р. Сухий Кагамлик , пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 240 000, кінець пляжу 240 000, (допустиме значення – 5 000)

р. Дніпро, центральний пляж - індекс ЛКП початок пляжу 240 000, кінець пляжу 240 000, (допустиме значення -10 000):

Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.

З метою недопущення виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань під час відпочинку, фахівці Кременчуцького МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» рекомендують здійснювати обмежувальні заходи щодо купання на пляжі «Центральний» (р. Дніпро), а також закликають не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все для купання.