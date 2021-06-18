Фанзону перевірили на дотримання карантинних обмежень: порушень немає

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 501 Коментарів: 1

Загалом протягом тижня в місті перевірили майже 700 об'єктів, найбільшу увагу приділяли закладам харчування

Під час засідання виконкому 18 червня заступниця начальника управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Євгенія Стефаненко розповіла, що протягом тижня в місті перевірили близько 700 об'єктів. Особливу увагу приділили ресторанам та іншим закладам харчування.

На жаль, на 30% об'єктів існують порушення дотримання карантинних обмежень.

Працівники виконкому перевірили і фан-зону в центрі міста. Трішки підкоригували відстань між столиками, але загалом порушень не виявили. Тож ніщо не завадить кременчужанам підтримати національну збірну!