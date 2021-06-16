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Депутати Кременчуччини - срібні призери Всеукраїської спартакіади

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 99

 

Бажаємо нашим спортсменам переможних результатів

Збірна команда Полтавщини стала срібним призером Всеукраїнської спартакіади серед депутатів всіх рівнів. За інформацією пресслужби Кременчуцької РДА, основний склад збірної команди Полтавщини складають представники Кременчуцького району.

Всеукраїнська спартакіада проходила у Чорноморську з 7 до 12 червня, у підсумковому заліку наша команда стала цьогорічним срібним призером.

Честь Кременчуччини відстоювали: Ян Білоус, Олександр Левицький (Кам'янопотоківська громада), Іван Череп, Сергій Кравченко, Сергій Тарасов, Олексій Довбиш (Глобинська громада), Тарас Зінченко, Олег Юренко (Горішньоплавнівська громада), Тетяна Тарапунець (Семенівська громада).
Маємо срібні нагороди в змаганнях з мініфутболу та волейболу.
У змаганнях з шахів - перше командне місце і в особистому заліку, Тарас Зінченко став володарем золотої медалі.
В особистих заліках з настільного тенісу:
Тетяна Тарапунець – ІІ місце, Олександр Левицький - бронзовий призер, в загальнокомандному заліку з настільного тенісу маємо перше місце.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол депутати теніс
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