Депутати Кременчуччини - срібні призери Всеукраїської спартакіади

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 99

Збірна команда Полтавщини стала срібним призером Всеукраїнської спартакіади серед депутатів всіх рівнів. За інформацією пресслужби Кременчуцької РДА, основний склад збірної команди Полтавщини складають представники Кременчуцького району.

Всеукраїнська спартакіада проходила у Чорноморську з 7 до 12 червня, у підсумковому заліку наша команда стала цьогорічним срібним призером.

Честь Кременчуччини відстоювали: Ян Білоус, Олександр Левицький (Кам'янопотоківська громада), Іван Череп, Сергій Кравченко, Сергій Тарасов, Олексій Довбиш (Глобинська громада), Тарас Зінченко, Олег Юренко (Горішньоплавнівська громада), Тетяна Тарапунець (Семенівська громада).

Маємо срібні нагороди в змаганнях з мініфутболу та волейболу.

У змаганнях з шахів - перше командне місце і в особистому заліку, Тарас Зінченко став володарем золотої медалі.

В особистих заліках з настільного тенісу:

Тетяна Тарапунець – ІІ місце, Олександр Левицький - бронзовий призер, в загальнокомандному заліку з настільного тенісу маємо перше місце.